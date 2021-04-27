中國太原衞星發射中心周二（27日）早上利用長征六號運載火箭，以「一箭九星」的方式成功將齊魯一號、齊魯四號、佛山一號等3顆主星送入預定軌道，而這次任務還搭載發射中安國通一號、天啟星座09星、起源太空NEO-1衞星、泰景二號01星、金紫荊一號衞星、靈鵲一號D02衞星等6顆衞星。

這次發射的9顆衞星均由中國航天科技集團所屬中國長城工業集團有限公司作為總承包商，提供發射服務。齊魯一號、齊魯四號衞星主要為山東國土、城建、農業、林業、能源、防災減災等行業提供遙感服務；佛山一號衞星主要展開衞星平台及一體化設計、相機超輕量化設計、高解析度成像技術驗證。

而搭載發射的中安國通一號衞星主要負責實時成像觀測衞星系統技術驗證；天啟星座09星主要用於數據採集傳輸服務；起源太空NEO-1衞星主要開展小天體觀測科學研究；泰景二號01星主要用於提供商業遙感服務；金紫荊一號和靈鵲一號D02衞星，主要用於驗證遙感衛星平台技術。

國務院成立未成年人保護工作小組

北京當局周二（27日）發佈《國務院辦公廳關於成立國務院未成年人保護工作領導小組的通知》，指為貫徹落實《中華人民共和國未成年人保護法》（以下簡稱《未成年人保護法》）等法律要求，更好地保障未成年人合法權益，國務院決定成立國務院未成年人保護工作領導小組（以下簡稱領導小組），作為國務院議事協調機構，而小組組長為國務院副總理孫春蘭。

山東政法系統14人同日被查

中央紀委國家監委網站周二（27日）公佈，山東省威海市委政法委原書記劉茂德等14名政法系統黨員領導幹部涉嫌嚴重違紀違法，於25日一同接受紀律審查和監察調查，消息引發關注。

62歲的劉茂德是山東威海人，於1982年8月加入共產黨，曾任威海市公路局局長、市建委主任、市委建設工委書記等職位，至2017年3月不再擔任威海市人大常委會第一副主任，免去威海市人大常委會黨組書記、市委政法委書記職務。他亦是威海市第十七屆人大代表。

綜合報道

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）