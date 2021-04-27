（新增內容）今屆奧斯卡「最佳導演獎」得主美籍華裔女導演趙婷，因多年前一句「中國是個充斥謊言的地方」遭中國封殺，內地外圍官媒《環球時報》總編輯胡錫進當日甚至以「出來混遲早要還」，來形容趙婷必須承受「辱華」代價。然而，《環時》昨日離奇地極速「變臉」，在英文版社論中稱讚趙婷，還建議她在中美對抗日益加劇的時代，發揮兩國社會間調解的紐帶作用。不過，現時未知是《環時》試探大風向，還是北京開始對趙婷態度有所變化。

熟悉內地時政的時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，《環時》這篇文章是以英文來書寫，說明北京當局不想太多人知道趙婷獲獎一事，而且亦可看出北京不想中美兩國政府對抗加劇之餘，同時在民間層面引起更多爭論。時事評論員桑普則指，《環時》總編輯胡錫進的說話明顯是給內地人看的，而英文版社論則是大外宣，「一個是黑面，一個是白面」，形容中共正在玩兩面手法。

《環時》英文版這篇社論題為〈「無依之地」（港譯：浪跡天地，Nomadland）提醒那些在中美對抗中陷入困境的人保持信仰〉，一開始針對趙婷在奧斯卡頒獎禮上所發表的獲獎感言。趙婷當時說，兒時學習三字經中的「人之初，性本善」，是自己面對困境時的態度和堅守，這個獎是獻給那些不論境況多麼艱難，都有信心和勇氣堅持並相信美好的人們。社論對此表示同意，並用來比喻當前中美關係，表示要走過困境同樣需要信仰。

社論認為，趙婷獲獎顯示她在美國的成功，希望她變得越來越成熟，「在中美對抗日益加劇的時代，她可以在兩個社會中發揮調解作用，避免成為摩擦點。她無法擺脫自己的特殊標籤，應該積極使用它。」社論指，趙婷應推動中美文化和人文交流，讓荷李活成為中美社會的紐帶。

不過，社論對趙婷的得獎電影《浪跡天地》卻是「明讚暗踩」，指電影與中國人真實生活相去甚遠，若在內地放映將收益微弱，但「獲奧斯卡獎意味着它已打動美國社會」。

今月3月，自傳出趙婷成為奧斯卡得獎大熱，並被內媒翻出多年前的「辱華」言論後，《環球時報》總編輯胡錫進曾在微博發文評論事件，指「出來混遲早要還，趙婷那樣說了，眼下這些是她應當承受的風波和代價」，又形容網民的「憤怒和轉彎都是正常的」。然而，胡錫進認為電影沒必要因此撤檔，又稱「中國抱持開放」。

時事評論員劉銳紹表示，《環時》文章以英文書寫，暫時未見有中文稿，說明北京當局不想太多人知道趙婷獲獎一事；第二，可看出北京不想中美兩國政府對抗加劇之餘，同時在民間層面引起更多爭論，或進一步傷害中國形象；第三，其實北京仍很擔心趙婷及其電影內容的影響力會擴大至政治層面，「但呢個擔心可以說是杞人憂天，只是他們（北京的思維）很容易這樣想」。

時事評論員桑普就表示，《環時》總編輯胡錫進的說話，明顯是給內地人看的，而英文版社論則是大外宣，「一個是黑面，一個是白面」，形容中共正在玩兩面手法；雖然趙婷有批評中共，但她對「人之初，性本善」的儒家文化相當讚賞，這有助中共利用來作為槓桿，以宣傳中華民族偉大復興。

他又說，趙婷這次得獎的電影是探討身份政治議題，包括族裔、階級、性別等，而這正正是中共打算繼續分化美國本地左右派的手段，「中共就是睇中呢一點，利用讚美趙婷去分化美國」。最後一點是，這篇文章能避免破壞與荷李活的關係，並繼續拉攏對方，成為統戰的對象。

《環球時報》/ 多維新聞網／《蘋果》記者

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）