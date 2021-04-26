解放軍上周五（23日）高調在海南三亞軍港為三艘新型艦艇舉行入列南海艦隊的儀式，當中的075型兩棲攻擊艦（下稱075型）海南號被指可在台海的登陸作戰上發揮作用。目前正在進行的台軍「漢光37號」兵推有指已把075型視為攻台主力。不過據台灣國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲向本報指，目前台軍的實力面對大陸的來犯至少仍可維持一個月。

台灣國安局長陳明通昨日指，三艦入列已反映大陸對南海周邊地區造成緊張關係。他指出，長遠而言大陸對台動武的機率不斷上升，因此台灣要加強自己的國防與心防，讓大陸攻台代價的增加，才達到避戰目的。國際形勢上，他強調台灣「沒那麼孤單」，包括美日英德都對台海事務發言，支持台灣的力量已越來越多。

台軍「漢光37號」兵推已從上周五（23日）展開，其間將執行八日七夜的「台澎防衞作戰」推演。有台軍資深將領向台灣蘋果透露，解放軍的075型已在這次兵推中躍升為攻台主力。這次兵推是以解放軍兩個兩棲作戰打擊群及兩個航母戰鬥群，用東西夾擊方式攻台，以驗證台軍「重層嚇阻」戰力。蘇紫雲推測，解放軍的兩棲作戰打擊群的標配將以075型作為核心，再配以四艘護衞艦或驅逐艦；解放軍的航母戰鬥群則以航母為核心，再配以五艘護衞艦或驅逐艦及一艘補給艦。

資料顯示，台軍的「重層嚇阻」是指主動防禦的戰略方針，台軍會將防禦圈外擴至1,000公里，在解放軍接近台灣本島前予以打擊。該將領指出，目前台軍正在建造的12艘沱江級巡邏艦，本身可攜帶數量龐大的反艦導彈，搭配「潛艦國造」的潛艦部隊，主要可守住台澎防衞的第一線，只要能將兩艘以上解放軍戰艦打至「戰損」階段，對方就必須重新考慮攻台。

蘇紫雲補充，沱江級艦本身具隱形特性，不易被雷達發現，平時除可停泊在基隆、高雄及蘇澳等大型軍港外，亦可停泊在中小型港口，其艦上的反艦導彈可有效反制包括075型在內的軍艦行動，台軍本身在西部及東部海岸部署的反艦導彈，亦有能力讓解放軍無法進行有效的登陸行動。

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盟友介入令中方難速戰速決

對於海南號入列南海艦隊，恐對由台灣控制、位處南海的太平島及東沙島造成更大威脅的說法，台灣國防部昨指台軍有相應武器應對，駐守於東沙島的台灣海巡署官兵前日和下月2日亦舉行實彈射擊訓練。

蘇紫雲指出兩島部隊雖為輕武裝，但台軍仍可透過F15戰機及潛艇等為兩島提供火力支援。此外，他指出解放軍的攻台方針應以「速戰速決」為主，如解放軍執意對台灣的南海外島開闢戰線，變相與「速戰速決」相違背，為其他國家介入台海戰爭提供時間，讓攻台「曠日持久」，最終得不償失。

台灣蘋果新聞網/《蘋果》記者