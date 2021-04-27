台灣7歲黃姓男童學柔道，日前遭小四學長及何姓教練連摔27次瀕臨腦死。黃父說，孩子腦壓今天有下降，也可以慢慢進食，持續進步中，臉色有好轉，醫生每天都有觀察孩子狀況，但要家屬不要有太大期待，只能靠奇蹟，家屬也只能相信奇蹟。另外，外界質疑拍攝影片的黃童舅舅當時為何未有出面制止，黃童媽媽今天為哥哥（黃童舅舅）平反，指哥哥在她離婚後把她2個小孩當親生兒子，意外發生至今每天都很自責，但黃父說仍想追究舅舅，認為若及時制止，「小孩狀況不會到這個地步」。

黃童舅舅在事件中的責任一直備受關注，台媒今日報道指，台中檢方表示，目前不會追究舅舅刑責，僅以關係人身份了解案情。台灣《蘋果新聞網》下午致電黃童舅舅，但接電話的是黃童媽媽。她說，從沒責怪過孩子舅舅，舅舅把孩子當親生兒子般，從孩子出生至今一直痛錫，舅舅當時是相信教練的專業，認為他會盡到保護學員的責任。她說，變成今天這個樣子，舅舅真的很自責，非常難過，「後來怎麼會變成是舅舅的問題，對他很不公平！」

黃童媽媽今天亦接受《三立新聞網》訪問，同樣為哥哥喊冤，指教練一開始就告知「會摔」，令她哥哥不敢質疑，發現孩子癱軟時就立刻上前阻止。黃母哭訴，離婚後她獨自照顧2個孩子，哥哥把他們當成親生兒子，意外發生至今每天都很自責，「求求你們不要再這樣講舅舅！」她還說，2年前離婚後都是哥哥及娘家媽媽幫忙照顧孩子，「我的哥哥就像孩子的爸爸一樣，扮演父親的角色，讓孩子沒有單親家庭的遺憾，我周圍身邊的人都知道，哥哥很愛兩個孩子。」

不過，黃童父親下午接受媒體採訪，被問到前妻稱大家誤解舅舅時，先是沉默想了好幾秒後反問：「其實，你們認為是誤解嗎？」記者追問：「你覺得他有責任嗎？」黃父再反問，以正常人角度看，「你在哪裏錄影當下，看到小朋友被摔，不是自己的親人，你會不會過去詢問？會不會過去了解？」記者問：「你覺得這樣是不合理的嗎？」黃父說：「一點都不合理！」

黃父說，舅舅以前確實很疼小孩，案發後他有質問過舅舅：「為何你只在那裏錄影沒去阻止？」舅舅的回答令他無法接受。記者追問舅舅回答了甚麼，黃父想了想，搖頭說：「我不想講！」記者問：「是否認為當下如果及時制止，小孩狀況不會到這個地步？」黃父點頭說：「是！」

黃父說，他很感謝前妻及孩子舅舅幫忙照顧孩子，但不管是錢還是物質，該給他們的他都有給，「你看過離婚後還會送手機給前妻、送手機給舅舅嗎？」記者問是否會追究孩子舅舅的責任？黃父說他想追究，但因沒有監護權無法追究。

黃父說，當初離婚時約定老大由他與前妻共同監護，老二（受傷男童）則由前妻監護，後來前妻因為工作必須加班到很晚，都是她哥哥、媽媽幫忙照顧。他曾傳短訊給前妻說如果無法照顧，可以把小兒子還給他，但前妻已讀不回，也正因為沒有孩子監護權，意外發生後要為孩子辦相關手續都不行，只能透過媒體討公道。

黃童父親指，目前要追究何姓教練刑事、民事責任，民事部份要先扣押他的資產，需要一筆擔保金，約扣押資產金額的三分之一，但家屬無法負擔這筆費用，希望市政府能幫忙，不要讓涉案的教練脫產。黃父透露，因為小朋友未來還需要龐大醫療費用，經律師估算索償金額，「如果成為植物人的話，至少需要8位數（千萬元，新台幣）以上。」

不過，黃父亦提到，目前不知道偵辦進度，摔傷兒子的小四男童父母到現在也沒打電話或到醫院關心，教練家人也沒來醫院探望，而涉案教練還可以因為高血壓就醫，看在家屬眼裏實在無法說出心中的苦，希望教練和學長家屬可以向孩子公開道歉，也給社會大眾一個警惕。

黃父強調，他和前妻都一樣希望全力救回孩子，醫生也希望他們不要放棄，集合更多人的力量為他加油打氣，「我可以跟社會大眾講，我們甚麼都不要，從頭到尾都沒說要向社會大眾要錢，我只要小朋友回來而已！」

台灣《蘋果新聞網》/ 三立新聞網

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