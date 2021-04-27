兩岸疫情最新數字：大陸昨（26日）新增11宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為四川5宗、廣東2宗，內蒙古、上海、浙江、重慶各1宗，累計確診病例90,610宗，死亡病例共4,636宗。台灣則累計確診1,110宗，死亡個案12宗。

（更新：內容）台灣中央流行疫情指揮中心昨再公佈新增2案機師確診個案，令華航確診機師在7天內已累積到9人，長途機隊全都淪陷，但尚未查出感染源頭。指揮中心今天公佈，再有一名確診貨機機師驗出英國變種病毒株，成為華航群組第五名英國變種株感染者。其病毒株蛋白序列與另外4人一致，不排除屬同一事件，仍待更多證據及其他確診者病毒基因定序出爐而確定。

華航群組的爆發，亦導致多間大學受波及。因為其中一名染疫機師曾經前往台北清真寺參加活動，台灣科技大學調查發現，有65名師生也去過清真寺，多數是印尼、巴基斯坦籍學生，即時起停止面授課一星期，改用遙距教學。台灣大學、台灣師範大學亦表示，校內亦有學生去過清真寺，宣佈亦會遙距教學一星期。

台灣中央流行疫情指揮中心今日公佈，新增一宗本土感染病例，病人是在澳洲驗出確診的華航機師的印尼籍妻子，這名40多歲的女子，與機師及早前確診的兒子有家庭群聚，本月21中被列接觸者後居家隔離，兩次病毒檢測都呈陰性，昨日出現。喉嚨乾、身體痛、暈眩、口苦、噁心、睡不着等症狀，檢測後陽性，今日確診。這名機師的一家四口，目前已有3人確診。

與此同時，在這名華航機師在澳洲確診後，當局針對機師進行專項檢測，在已檢驗的1,272名機師當中，有6人的血清抗體驗出陽性。這6名機師當中，有3個是之前已公佈的確診病例，另外3人都是台灣人，兩男一女，年齡都是40多歲。

華航長途機隊全部淪陷，但尚未查出感染源頭，華航機師人心惶惶，更有確診機師被通知染疫時覺得不可思議，因已做足防護措施，且自覺無症狀，不知如何受感染。有華航機師透露，大家都想找出原因，但向主管查問，卻被告知除了是否確診的結果外，其他數據一概不會公開，讓他絕望的說：「抽了我的血卻不告訴我，這只有共產極權國家才會做。」

華航於4月20日新增2名機師確診個案，20日另有1名印尼籍機師於澳洲確診，及至23日該名機師10歲兒，以及同為機師的友人亦確診。24日經擴大採檢相關接觸者，再新增1名機師染疫；25日再增兩機師確診。指揮中心啟動航空公司飛航機師採檢專案，對全數機師人員採檢，昨再新增2名採檢者檢出陽性。

7天來已有9名機師染疫，且9人分屬747、330、350、777等4個長途機隊，感染源頭仍有待釐清。目前，執行過第三級疫區的過夜航班組員返台，居家檢疫期滿除了核酸檢測PCR外，另外需增加血清抗體篩檢。

據悉，華航機師現時非常惶恐。機師T轉述確診同事的說法，指他想不到哪裏是破口，因自覺無症狀，被通知確診後被關在醫院也覺得莫名其妙，甚至醫生也說不知該怎樣治療，只能呆呆等消息。

而人在外站的機師L也很焦慮，他向公司主管查問，返台後採驗PCR跟血清抗體的情形，卻被告知「這次是疾管署出錢對我們的全面普測，只會告訴我們PCR結果，其他數據一概不會給華航或是個人」，讓他充滿絕望。他認為，這看起來就是一個躲起來做的普篩，「抽了我的血卻不告訴我，這只有共產極權國家才會做。」華航則表示，所有的檢測結果都是指揮中心通知，並非由公司通知。

因應華航機師群組，警方、護理團隊進駐華航旗下旅館強化管理，並在華航園區設置疫苗接種站。醫福會執行長王必勝表示，接種站進駐後，今天接種人數多達180人，是昨天的3倍，可望加快接種速度。王指，明後天也有人陸續登記接種，預計將開設至5月10日。

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