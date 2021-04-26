台灣大型金控公司台新金控旗下男性高層主管爆桃色糾紛，被指在公司騙財騙色，有受害者昨向台新銀行兩間分行擲雞蛋抗議，並發送傳單曝光當事人與四位女性主管的約會畫面，當中不乏被監視器拍攝的情愛照。台新金控昨晚發佈聲明，已將該名魏姓主管調職調查。

據台灣蘋果新聞網報道，涉事男子為台新金控旗下台新銀行消費金融處副總，抗議者發佈的宣傳單張上諷刺該男性主管「親自身體力行於栽培多位女主管」，被指與他有曖昧的包括撥薪主管、信貸主管、資深員工等，被曝光的約會場景包括百貨公司挑禮物、知名錶店挑名錶、咖啡廳早餐約會、旅館住宿、車內濕吻，甚至性愛畫面，時間介乎3月中到4月上旬。

下屬聯手裝cam報復偏私

台灣蘋果新聞網調查指，魏姓主管去年因為主管消費金融，他將台新銀行大多數的房貸業務，都給予與他相好的女性朋友，這引起過去台新房貸的眾多同事不滿，揚言要讓該副總好看，因此聯手到這位女性朋友家裝置監視器等。昨日中午，兩名戴口罩男子分別前往仁愛路上的台新敦南分行及忠孝東路分行，擲雞蛋抗議並發送傳單，不排除是因該副總連劈四女，引起男女當事人的另一半不滿，彼此串連，進行報復。台新金控昨稱該名魏姓主管調職查察。

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