（更新：內容）日本前首相安倍晉三今天在Twitter上發佈自己與鳳梨（港稱菠蘿）合影的照片，並大讚看起來好好吃。台灣總統蔡英文隨後回覆安倍晉三，稱若吃不夠，她隨時可以再送鳳梨過去。

大陸日前暫停進口台灣鳳梨，經日媒報道後，來自台灣的鳳梨在日本成了熱門話題，許多日本民眾買鳳梨相挺。

安倍今天在Twitter上寫道：「今天的點心吃鳳梨，看起來好好吃。」一同發佈的照片中，安倍手中拿着鳳梨滿臉笑容，前方的箱子上寫着大大的「台灣鳳梨」4個字。

蔡英文隨後在Twitter以日文回覆安倍晉三，稱「請務必享用台灣鳳梨」，又表示若對方的鳳梨不夠吃，「請隨時告訴我們，我隨時都可以再送過去」。

高雄市長陳其邁亦向安倍晉三表示：「如果有機會，請來高雄！ 請享受金鑽鳳梨的甘甜。真的很好吃！」而經高雄市農業局查證後，證實安倍照片中的鳳梨，是由高雄市南友農青果生產合作社輸出，屬於金鑽鳳梨。

中央社／Twitter

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