上海地鐵前日（26日）上演了嚇人一幕，一名男子趁列車埋站之際，奔過月台，翻越幕門，結果夾在列車與幕門間當場死亡。閉路電視拍下全程，在場不少乘客都嚇得彈開。

事發於當日上午11時05分左右，地點為上海地鐵2號線龍陽路站。從閉路電視畫面可見，當時月台站滿候車乘客，一列列車正駛進站內。一名男子趁列車車頭駛至前方時，突然從月台內側跑出來，逕直翻越幕門，疑似企圖跳到路軌輕生，未料卻被夾在列車與幕門之間。目睹這一幕的乘客嚇得後退，現場一陣騷動。

內媒報道指，事發後，列車緊急煞停，在場有人打電話報警，並電召救護車。醫護人員到場後，證實男子已經死亡。

中午12時36分許，上海地鐵在官方微博通報，指事件導致列車服務受阻，至上午11時40分左右才逐步恢復正常。公安部門已介入調查。

當日下午，有內媒記者實地了解情況，發現高約1.3米幕門已損壞，現場有專人看守。有站務員說：「這是早上事故造成的，我們要換班值守，防止乘客從此墜落，晚上地鐵停運後才能維修，但對乘客沒有影響。」

據悉，2號線上海科技館站至廣蘭路站的列車服務，受影響超過半小時。一名李姓女乘客向當地媒體反映，指中午11時10分左右到達廣蘭路地鐵站，想要乘坐2號線，但等了半小時還不見列車埋站，「車站工作人員現場告知我們至少還要等半小時，勸大家退票改乘公交車（巴士）。」

不少網民看到閉路電視畫面時，都對輕生男子的舉動感到不解和不認同，甚至有人說：「給現場的人造成多大的陰影啊」、「下輩子注意點，不要影響別人了」、「還是機場方向，肯定好多人的出行受影響！」但也有網民批評這些留言不當：「看評論國人連最基本的良知都沒有了」。

極目新聞／網易新聞

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