不少父母都視子女為命根，對他們呵護備至，但卻不是每一個孩童都能得到父母愛護。浙江一名2歲的男童被生父謝某以15.8萬元人民幣（下同，約18.9萬港元）賣走，生父更拿着賣仔得來的款項，與現任妻子遊山玩水，更在網上炫耀，最終經過警察跨省追捕，在江蘇拘捕涉案男子，並成功救出男童。

2年半之前，謝某與前妻生下兒子佳佳，但佳佳剛出生，父母就因為感情破裂而離婚，兒子歸男方，可是謝某一個人在江蘇省打工，不願意照顧孩子，於是孩子就一直由在浙江的祖母和其家人幫忙照顧。

4月10日，謝某突然來到浙江，說佳佳的母親想見一見孩子，要求將佳佳帶走，但後來家人致電與佳佳的母親，對方卻說從來沒見過孩子。到4月22日，佳佳家人向謝某詢問，但謝某未有接電話，由於擔心佳佳的安危，於是選擇報警。

警方接報後，由浙江省一路經貴州、湖南、江西、湖北，最後追到去江蘇省，在4月24日晚於常熟市成功拘捕謝某。謝某交代自己因為手頭沒錢，再加上近來和現任妻子經常吵架，為緩解生活壓力，將親生兒子以15.8萬元的價格賣給家住常熟巿的黃某，雙方更以白紙黑字立下「送養協議」。

謝某收到賣孩子的大筆現金後，不僅沒有任何愧疚心理，還帶着現任妻子到處揮霍，一路從貴州省遊玩回到江蘇省。旅途中，謝某的自拍照喜笑顏開，他還將大筆現金的照片、短片放上網，向親朋好友炫耀。

4月25日下午，警方亦在常熟市救出被拐賣的佳佳，並將他送回祖母身邊。

目前，疑犯謝某因涉嫌拐賣兒童罪被刑事拘留，警方亦對黃某採取刑事強制措施，案件仍在辦理中。依據相關規定，以非法獲利為目的，出賣親生子女的，應當以拐賣婦女、兒童罪論處。

據警方了解，這已經不是謝某第一次將孩子送走，早在10年前，謝某和前妻曾有過兩個女兒，因為當時夫妻完全沒有能力照顧兩女兒，和妻子及其家人商量後，決定將兩個女兒送給其他人撫養。

中國長安網

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