美國總統拜登周二（27日）公佈多項人事案，其中台灣出生，主導F-35隱形戰機雷達研發的女科學家徐若冰（Heidi Shyu），獲提名為國防部研發暨工程部次長。如獲通過將成美國防部最高級亞裔文官。另外，曾任勞工部副部長、前美國總統奧巴馬好友的盧沛寧，獲提名出任駐聯合國改革與管理事務代表。

徐若冰台北出生，曾擔任美國陸軍採購、後勤暨科技助理部長。美國國防新聞報道，如徐若冰通過提名出任國防部研發暨工程部次長，將創亞裔美國人在國防部文官系統的最高紀錄，並繼Michele Flournoy後，成為第二位出任國防部次長的女性。

國防新聞報道，負責研發和工程的國防次長是國防部技術研發的最高官員，專注在下一代的防衞能力。

資料顯示，國防部次長在國防部的行政架構中，較副部長低級，但二者同屬副部長級。

徐若冰曾任美國空軍科學顧問委員會（U.S. Air Force Scientific Advisory Board）主席，也是美國國家工程院（National Academy of Engineering）院士。

有報道指出，徐若冰家學淵源，祖父為台灣空軍前副總司令徐康良。

徐若冰在美國國防部任職期間，主導包括F-35隱形戰機的雷達研發等多項美國空軍重要專案，是少數在國防領域表現傑出的女性，也被外界尊稱為F-35戰機雷達之母。

白宮表示，徐若冰自2010年底開始在陸軍服務，2012年到2016年擔任美國陸軍負責採購、物流與技術的助理部長，曾獲國防部傑出公共服務勳章、陸軍傑出平民服務勳章、空軍傑出平民服務獎等。

資料顯示，67歲的徐若冰，10歲移民美國，畢業於新不倫瑞克大學、多倫多大學數學專業。先後在休斯飛機公司、格魯曼公司和雷神公司，參與無人機、太空和電子戰的技術研發。在雷神公司一路當到負責太空與基載系統科技戰略副總裁。

徐若冰主導開發F-35的AN/APG-81有源相控陣雷達，成功將雷達重量限制在約50公斤，使用壽命達到與載機相同的8,000小時，對空探測距離約150公里，並提供強悍的對地功能。例如對地監控移動目標的能力（GMIT）、敵我識別、引導能力等，使F-35能有效執行對地攻擊任務。

徐若冰也因成功研發此款雷達，獲任命為空軍科學顧問委員會主席。此職位過去罕有由華裔科學家擔任。

此外，拜登也提名盧沛寧（Christopher P. Lu）出任駐聯合國改革與管理事務代表，具大使銜。

盧沛寧父母在中國出生，之後在台灣生活，1950年代赴美留學後移民當地。盧沛寧出生於紐澤西州。盧沛寧的外祖父王任遠1970年出任中華民國司法行政部長。

盧沛寧是奧巴馬的哈佛法學院同學，奧巴馬任內擔任白宮內閣秘書長，曾共同主持白宮亞裔美國人與太平洋島民倡議（White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders）。2014年，盧沛寧獲提名出任勞工部副部長。

盧沛寧在奧巴馬當選總統時，曾成為與布殊政府的交接代表，建議人事分配、忠誠度調查、政策主題建議等，在奧巴馬上任前77日，每日與布殊內閣溝通，運作1,000名全職及志願者團隊處理交接事宜。

由於盧沛寧的交接能力出眾，拜登當選後，也委任54歲的盧沛寧負責涉及人力事務的交接。

國防新聞／台灣《蘋果新聞網》／《蘋果》資料室

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