中國未富先衰老，即使早於2015年推出「二孩政策」放寬生育限制，仍未能阻止人口快速老化，去年新生兒僅約1,003萬，較2019年下跌逾170萬。除了疫情壓力外，有調查顯示內地新一代抗拒生多個，甚至不生育，是因育兒成本太高、無時間照料等。有估計指，在一線城市子女在進大學前便要花費逾200萬元人民幣（約239萬港元）。

內地新播出的電視劇《小捨得》，引發不少家長共鳴。這套講述中產家長為了子女能贏在起跑線，不惜工本催谷子女學習，令父母心力交瘁，也折射出內地社會近年不敢多生的原因。

內地公安部戶政管理研究中心今年2月發佈《2020年全國姓名報吿》，截至2020年12月31日，去年登記戶籍的新生兒共1003.5萬人，較2019年下跌逾170萬人。

廣東省人口發展研究院院長董玉整當時曾分析，內地近年結婚人數減少，必然令出生人口減少。城鎮化令新一代父母工作及經濟壓力大，去年疫情又使他們擔心失業、收入下降等，均影響去年的生育率。

《三聯生活周刊》年初有報道，很多地方去年的人口生育率都大幅下降，基本下跌都超過一成，部份甚至達三成。

當局早已發現人口紅利不再及出生率下降問題，於2015年便通過「全面二孩」政策，容許夫婦生育兩名孩子，正式結束1980年開始只准城鎮夫婦生一個的政策。不過，2017年至2020年，中國新生人口仍呈連續下跌，顯示二孩政策未能有效催谷起國民的生育意願。

今年兩會，亦有討論應要全面開放生育、改變中小學制、提升託兒服務等，以紓緩少子化問題。

《中國青年報》社會調查中心聯合問卷網3月曾有調查顯示，受訪的80後、90後男女，當中有34.2%表明不會要二胎，6.5%已生二孩，48%計劃生二孩。

整體受訪者中有89.1%感到養育二孩壓力大，當中一線城市受訪者壓力最大（90.6%），其次是二線城市受訪者（90.5%）；80後（32.5%）又高於90後（28.3%）。

至於影響生二孩的阻力因素，排首位是沒人手照顧（67.3%）、其次是經濟壓力（61.7%）、第三位是缺乏安全合適的託兒機構（54%）。

隨着內地教育程度提高，城鎮化快速令就業住屋壓力上升，致遲婚、不婚甚至不育增加。內地網絡去年便流傳一張「十大城市育兒成本」的圖片，指在北上廣深這四大城市，育兒至上大學的成本全部破200萬元，當中以北京的276萬元（約329萬港元）居冠，最平的廣州也要201萬元（約240萬港元）。即使十大包尾的長春，成本也要121.6萬元（約145萬港元）。

雖然部份網民質疑教育發達如天津及成都未有上榜，但普遍也認同內地現時生兒育女的成本太高，一線城市要200萬元起跳的說法，特別是為確保子女競爭力，在教育上投入的開支，例如補課、單獨輔導等，每年10萬元（11.9萬港元）很普遍，成為家長沉重負擔，加上住房及未來養老的需要，所以根本不敢生二胎。

綜合報道／《蘋果》資料室

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