人力資源和社會保障部網站今日（28日）公佈，國務院任命王賀勝為國家疾病預防控制局局長，常繼樂、沈洪兵、孫陽為國家疾病預防控制局副局長。疾病預防控制局原來是屬於國家衞健委的一個內設機構，新的任命意味着會將會升格成立國家疾病預防控制局。內地傳媒分析指，有關安排是要應對疫情期間暴露的問題。

王賀勝是國家衞健委副主任，去年空降湖北，兼任湖北省委常委、省衞健委主任。

早在去年5月已有人建議成立疾控局，當時北京大學公共衞生學院教授李立明、哈爾濱醫科大學教授李穎等人，提議在衞健委之外設立疾病預防控制局，疾病預防控制局內設公共衞生與預防醫學戰略研究院、疾病預防控制中心、人才培養與培訓基地及科學研究所4個機構。

李立明又建議，將現有行政部門的疾控管理部門與同級疾控機構合併，建立疾病預防控制局，參照目前中醫管理局的構架設置，相對具有自主權的行政管理機構。

截至4月28日，尚未看到對於新成立的國家疾控局的職責描述。

內地第一財經則報道，這次疫情從預警到防控「存在諸多欠缺」是不爭的事實，又引述原中國疾控中心副主任楊功煥受訪時表示，「中國疾控」的功能定位不清，又面臨人才不足等困難，令它難以在應對突發公共衞生事件時發揮應有作用。

報道又指，經歷今次疫情後，疾病控制方面存在的問題和不足日漸顯現：疫情的公佈和處理權在各級衞生行政部門，疾控機構和專業人員不僅無權公佈疫情，更不能及時進行現場的疫情判斷和授權採取相應措施。雖然全國網絡直報系統的終端在中國疾病預防控制中心，但除法定傳染病之外，新發現的傳染病或突發疫情是否能及時上報至終端，其決定權在行政部門，而不在疾控機構。

不過在公佈疫情一項，說法與地方官員的言論有出入。湖北省武漢市去年1月23日因疫情封城，時任武漢市長的周先旺曾經表示，「因為要得到上級的授權，我們才能公佈（疫情）」。

第一財經

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）