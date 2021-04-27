【拆局】

【本報訊】時事評論員林和立對本報指，拜登政府自上台以來，並不如外界在他上台前預期般，指他會降低應對中國的力度，現在看起來反而比起特朗普時期的力度更大，並成功聯同英國、日本、澳洲等國一起圍堵中國，令中國的「戰狼」只能留在外交部。他又指，奧巴馬政府提出的「重返亞太」戰略，現在拜登可算是付諸實行。

林和立分析，拜登政府上台後，已展現出對南海、東海以及台灣海峽十分關注，認為這些地方關乎美國核心利益，拜登團隊甚至成功游說英、澳等國加入「自由航行行動（Freedom of natvigation）」，英國的「伊利沙伯女皇號」航母打擊群，將於下月出航印太，並在日本停靠，據報或會與日本自衞隊展開聯合訓練，種種行動釋出進一步圍堵中國的訊號，比起特朗普時代的單打獨鬥更為有效，縱使中國外交部不斷威嚇警告，美國都不予理會。他又說，美國前總統奧巴馬在任時期提出的「重返亞太」戰略，當時一直沒太多實際行動，現在拜登更似是將其付諸實行，中國感受到的壓力確是越來越重。

林和立︰戰狼只能叫囂

林和立又指，就算中國軍隊發展速度迅速，但短時間內還是與美國有一定距離，「戰狼」也只能留在外交部叫囂的階段，直到目前，雖然中美在各海域動作不少，但雙方都十分謹慎，相信能避免激烈衝突。他也指，比較難控制發生意外的其實是空軍，因為空軍戰機速度快，相對難控制，不過，除非出現如2001年，美國前總統喬治布殊上任初期發生的海南上空中美軍機碰撞事件，否則雙方不會擦槍走火。