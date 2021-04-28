(新增動新聞) 深圳市最近出現人事大地震，市長陳如桂「被辭職」，另有17位廳級以上官員，包括副市長、市監察委主任等重要職位全數「換血」，震撼內地官場。自由亞洲電台引述消息指，這可能是跟近期曝光的「深房理」炒樓事件有關，這一事件被解讀是深圳官場與中央打壓樓市飆升（打房）政策唱反調，以致市領導層遭集體清洗。

深圳市領導班子上周出現重大人事變動，涉及18名廳級以上官員。其中，廣東省副省長覃偉中接替深圳市長陳如桂任深圳代市長、張華任深圳副市長；市監察委主任、市中級法院院長、市檢察院院長、市工信局局長、市商務局局長等高官也提出辭職或被免職，並分別被代職頂替。現年五十歲的覃偉中成為深圳首位「70後」市長，亦是內地副省級城市中最年輕的政府領導。

有輿論認為，這次大換血範圍很廣，並不符合行政系統的慣例，這可能與地方政府樓市調控不力有關。自由亞洲電台引述中國「不購房聯盟」發起人、深圳財經評論人士鄒濤指出，這場重大人事變動可能與深圳沒能有效貫徹中央政策有關。鄒濤說：「中央『三令五申房住不炒』，還要嚴防經營貸等銀行信貸資金流入房地產市場，但可能到了深圳這裏就被輕描淡寫了，並沒有怎麼調查這件事。」

事情導火線是本月初，中國微博上爆出「深房理」炒樓集團，曬出約102份會員合集資炒房契約，包括人頭買房、登記到出售等，以「股份」形式運作，股份還可以隨時買賣等，這是中共中央三令五申要撤查的重點，引發從公安、銀保監等7單位聯合調查。

據內媒報道，「深房理」的微博帳號是在十年前註冊的，目前擁有近150萬粉絲。「深房理」在微博發佈大量炒樓訊息，包括在各個置業環節如何規避政策限制，比如通過代持、假結婚獲得買樓名額，通過代繳社保、辦理深圳戶籍「養房票」等。若網民想加入「深房理」的粉絲群，則需繳納近4,000元人民幣年費，若想成為「深房理」的「搖籃會員」，享受與買樓相關的諮詢服務，則需繳納上萬元會費。

中國房產訊息服務平台安居客的數據顯示，深圳本月的新樓均價約為每平米4.4萬元，其中南山區新房均價竟超過每平米14萬元。而國家統計局的數據顯示，深圳居民去年的人均可支配收入不到6.5萬元。已在深圳生活了近30年的自由職業者任銘表示，當地房價已經遠遠超出了正常人的承受水平。

2016年底，北京當局首次提出「房住不炒」的房地產定位，但內地樓市熱度仍然不減。今年以來，中央加大了對地方政府的壓力，約談、督導和調研了十多個城市的樓市調控，連一些縣級市都陸續出台相關調控政策。然而，國家統計局近期公佈的70座城市上個月的樓價數據顯示，近9成城市的新樓樓價和逾6成城市的二手樓樓價，較前一個月仍然有所上漲。

據悉，深圳官方遏止樓價上升，只打到個位數的炒樓案，對中央「打房」政策陽奉陰違，結果引發中央怒火，因而大規模撤換官員職位。

自由亞洲電台

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