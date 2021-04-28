（更新：內容）解放軍上周五（23日）同時有3款最精銳海軍艦艇服役南海艦隊，引起各界注。國台辦回應時強調，捍衞主權和領土完整的能力不容置疑，重申「九二共識」是兩岸和平發展基礎，大陸不會讓國家分悲劇重演，警告台獨勢力勿鋌而走險。

針對解放軍一日3戰艦入列，台灣認為中共已完成在南海的佈局，對周邊地區造成緊張。國台辦發言人馬曉光周三（28日）表示，大陸願以最大誠意爭取和平統一，但絕不為台獨活動留下任何空間，強調大陸堅定不移捍衞國家主權及領土完整，能力不容置移。

對於台灣有民調顯示約4成受訪者認為兩岸終會一戰。馬曉光強調，大陸和台灣「同屬一個中國」，應以「九二共識」以擱置政治分歧，通過平等協商和平發展兩岸關係。他又批評民進黨當局及台獨分裂勢力是兩岸緊張的動盪根源，相信台灣民眾能認清台獨的危險性。

中央軍委主席習近平上周五一次過主持055型導彈驅逐艦「大連艦」、075型兩棲攻擊艦「海南艦」及094A戰略核潛艇「長征18號」的入列儀式。

台灣《蘋果新聞網》／聯合新聞網／環球網

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）