新黨青年軍王炳忠及父親王進步，與侯漢廷、林明正等4人，被控自2015年起，接受大陸國台辦資助，與大陸學生間諜周泓旭一同成立「新中華兒女學會」及「星火秘密小組」，以創辦「燎原新聞網」等方式，在台發展組織，被依違反《國安法》起訴，台北地院審理後，判王炳忠、周泓旭等5人全部無罪。王炳忠在庭外指「主張統一，何罪之有」，但台北地檢署則表示會提起上訴。陸委會對此表示，尊重法院個案判決結果。

王炳忠等人出庭聽判，得知獲判無罪表示：「本案從檢調開始立案、起訴，就是不應該，若依法判決當然無罪。」他又表示檢方在辯論時，高調論告並檢請法官重判，對法院而言是無形壓力。他又聲言，希望法官能盡快解除他們的限制出境。

新黨則發新聞稿表示，形容事件是「先射箭再畫靶」，質疑檢察官完全沒有任何証據證明王炳忠等人到底竊取了甚麼機密，或危害了甚麼國家安全。新黨「正告」民進黨當局，「停止打壓不同意見，切勿玩火自焚」。

案件緣起陸生周泓旭於2017年在台灣收買軍官，被判監1年2個月。警方深入調查發現，時任新黨發言人的王炳忠疑被中共收買。起訴書提到，周泓旭結識王炳忠、林明正、侯漢廷於2014年5月受大陸國台辦政黨局崔姓副處長及上海市對外聯絡辦公室趙姓官員指示，組成「新中華兒女學會4人核心決策小組」及「星火秘密小組」，在台發展組織。

王炳忠等人成立「燎原新聞網」等多個組織，招攬現役及退役軍人、學生等加入，運作資金由大陸情報機關提供，資金由王父王進步幫手管理。為掩飾收錢，王將收取的貨幣用代號稱呼，如「美國書」指美金、「香港書」指港元，資金用作支付辦公室總部的物業首期，以及請人在網上發表文章。

檢方又指，王炳忠在大陸收取外幣現鈔後，返台後指示王父向地下錢莊兌換成新台幣。檢調還查出，王成立的「星火秘密小組」，制訂「星火T計劃」收買台軍現役軍人，並制訂獎金制度，成員只要結識軍官就可獲發獎金，獎金根據與軍人熟稔程度而不同，獎金由3,000元新台幣（下同，約835港元）至5萬（約1.4萬港元）不等。資料亦顯示，林明正、侯漢廷曾經結識了9名軍人，軍階最高的是上校，兩人將資料轉交周泓旭，當成發展成果。

台灣《蘋果新聞網》

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