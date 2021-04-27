四川甘孜理塘縣藏族20歲男子丁真，早前因在一段抖音短片中「撞臉」影星吳彥祖與歌手周柏豪，結果紅爆內地，更帶動家鄉旅遊業。而來自湖南省湘西土家族苗族自治州、有「最美收費員」之稱的31歲女子彭莉琴，近日亦因為穿上苗族盛裝出現在「沿著高速看中國—紅色之旅」主題宣傳活動，被網民大讚外貌「樸實卻仙氣四溢」，引發關注。

彭莉琴自2017年9月起擔任湖南高速集團吉首西中心收費站收費員。同年年底，一場大雪導致張家界、湘西等地高速公路限行，吉首西收費站工作人員為滯留司機免費送上熱水、杯麵和一些藥物，而彭莉琴當時就因為送上熱騰騰的米粉，被拍下後上傳至網絡而爆紅，被大讚「人美心也美」、「最美收費員」、「看笑容就像被粉紅的初戀氣泡給擊中了」。

成為網紅後，彭莉琴表示這偶爾為她帶來一些小煩惱，例如有人會在周末專門駕車來看她一眼；有人甚至不惜等待幾小時，只為跟她當面說句「加油」；更有男司機曾在一天之內四次經過收費站，「就是為了問我要微信號」。另外，還有人表示因為去錯收費站，沒見到她而很失落。

彭莉琴至今在抖音及微博上已吸引逾600萬人關注，但她始終堅守在交通服務一線。她接受內媒訪問時表示，自己是一名黨員，「首先要不忘初心，把本職工作做好」，並希望在業餘時間透過社交平台，「為家鄉多做些事情，對外推介湘西的美食美景。現在有600多萬粉絲，感覺身上有這樣一份責任和擔當。」

彭莉琴說：「以前有好多公司想簽約我，給我建團隊，但是我都沒有同意。如果簽了，別人一心都在我這裏，但是我還要上班，怕時間跟人家對不上，會耽誤別人。好多人都說你600萬粉絲可以賺很多錢，其實我知道確實可以賺錢，但是一個人做事不能忘記自己的初心，我有時候會想假如沒有網絡平台，我就是在這裏上班，那也挺好的。」

紅星新聞／搜狐網

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