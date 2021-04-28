在台灣開業23年、當地第一間IKEA分店台北敦北店在前晚走入歷史後，新的IKEA內湖店今早10時開業，即使今早台北下雨，今早吸引上千名民眾排隊，亦令到內湖一帶大塞車。最吸引民眾的除了是開幕限量的T恤、浴巾之外，就是造型可愛、這間分店的獨家餐點「芝麻鯊鯊包」，幾乎每次出爐就被搶購一空，有民眾更一口氣購買20個。預估到本周末，將會湧入2至3倍的人潮。

最早到場排隊的民眾今早8時就到店外排隊，除了希望到這店「朝聖」的忠實顧客外，亦有民眾從基隆前來參觀。開店前已有千人排隊，相當熱鬧，店外亦有工作人員穿着鯊魚的卡通服裝，炒熱氣氛。

在台北市長柯文哲主持開幕儀式，脫稿說出很擔心內湖區的交通惡化之後，新店正開放讓民眾進場，開店後，限量推出的T恤、浴巾、手提袋都搶購目標，不少民眾甚至一口氣就買十多件，有買購3件T恤的民眾稱，他除為自已，也是在幫朋友搶購。

相對之下，餐廳的人潮更多，最吸引的是造型可愛的獨家餐點芝麻鯊鯊包，每個35元新台幣（約9.7港元）一個的芝麻鯊鯊包，有網民試食後稱：「將鯊鯊包撥開，內餡的芝麻是屬於飽滿、厚實的口感，不會太甜或是過膩，但吃起來有點乾，不容易吞嚥，看在鯊鯊包可愛的份上勉強給它3顆星。」

除了「芝麻鯊鯊包」，該店限定的食品還包括起司（芝士）肉醬玉米片、荔枝玫瑰覆盆子雪糕，及CP值極高的超大24安士T骨牛扒。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網／中時電子報

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