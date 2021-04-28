台灣遭遇百年最嚴重乾旱，各地水庫幾近見底，部份地區制水及衝擊當地農業。台灣北部今早出現明顯降雨，當地水利署已準備好實施人工增雨。台灣中央氣象局預計，今明兩天全台各地有雨。有望紓緩旱情。

中央氣象局長鄭明典今早在Facebook表示，降雨回波正在接近，但「現在氣流還有點繞山現象，主要雨區在海面上」，據氣象局資料研判，「很快雨區會往南，值得期待！」

中央氣象局預報員葉致均指出，春雨鋒面正接近台灣中，水氣漸增，北部、東半部今晨轉陰、局部有雨，越晚雨勢越明顯，午後中部及中南部山區也會降雨，直到明天雨區擴大至南部，全台雷陣雨，雨勢在明天下半天之後漸緩。

Facebook「氣象達人彭啟明」早上也表示，目前「鋒面在台灣北方，今明兩天各地有雨，中部以北較多」，期待多降雨一些，緩解乾旱。

台灣北部今早已開始明顯降雨，北區水資源局表示，水利署指示今明兩天規劃人工增雨，區域包括石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、谷關壩等，已經做好預留作業能量。

台灣《蘋果新聞網》／聯合新聞網

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