在台灣，曾一度高調表態要角逐國民黨主席的中廣董事長趙少康，今日在國民黨中常會演講時明確表態，他不會參選國民黨主席。己年屆70歲的趙少康指，他是原本是為了救黨救國參選國民黨主席，但要修改黨章讓他回歸國民黨不足一年的人參選太煩麻，並強調「救國救民的方式不只一種」。不過，趙過去一聲刻意製造人氣，但支持始終不足，並在競選國民黨主席一事欠缺聲勢，原因與他背負當年分裂國民黨的「罪名」有關。

趙少康今年1月底宣佈重返國民黨，並高調表示要競選黨主席，未來也不排除要參選總統。他還針對國民黨黨務提出不少改革意見，多次公開炮轟中常會委員，用這個身份到大陸做生意，把國民黨形搞壞。

國民黨中常會今日邀趙少康作專題演講，但趙反而在一開始就先表態，表示不會選黨主席。

趙少康在演講中還猛烈批評民進黨政府種種失誤，「過去貪腐更嚴重還少？生育更多還更少？空污更少還更多？兩岸是不是更緊張？民進黨幹了這麼爛，國民黨選舉怎麼還會輸？」他接着又「狂插」國民黨太老太保守，離人民太遠，左怕民進黨、右怕共產黨，自己的主張不敢講，「搞到小的不支持，老的也不支持」。

趙少康說，國民黨要勝選，政策一定要改，國民黨執政有8大主張，一、兩岸和平、二、經濟繁榮以世界為市場、三、社會正義保護弱勢，四、永續發展環境超越一切；五、照顧青年買得起房也養得起孩子；六、改革教育加強技職教育；七、中美也要等距；最後要尊重文化、強化表演藝術。

對於趙少康演講時多次強調，國民黨會輸就是不團結，中常委林金結直接批評，國民黨第一次分裂造成敗選就是台北市長選舉，當時就是黃大洲與趙少康分裂導致。

曾被揶揄善於打嘴炮的趙少康，當年離開國民黨成立新黨，早前回鍋國民黨，已提出不少「創見」。但台灣網民都不看好他，根據台灣《蘋果新聞網》2月所做的網上民調顯示，有54.6%民眾「完全不支持他參選」，網民亦紛紛留言說：「真是愛做夢！」「拜託放過台灣吧！」「希望民進黨繼續執政！」舔共多年的女星劉樂妍更稱：「我懶得投票了。」

台灣《蘋果新聞網》

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