台灣國防部今日公佈軍力規模，台軍的總員額為21.5萬人，現役的正式軍職編制為18.8萬人，至去年底職業軍人則有16.9萬人，為有效提升後備戰力，將「後備動員合一 」、「常、後備部隊形成一體」、「跨部會合作」，將會推動「全民防衞動員」政策。

台灣國防部表示，在總員額中，扣除了學生、入伍、受訓、住院調療、留職停薪、文職人員及聘僱人員約1.9萬人。可是，數字與200萬解放軍相差很遠。

國防部亦打算推動組織改造，為要有效提升後備戰力，該部將會以「後備動員合一 」、「常、後備部隊形成一體」、「跨部會合作」列為動員改革的主要方向，以實踐「全民國防」理念。為要達到目標，國防部計劃制訂、修定《國防部組織法》等三部法律，以精進推行「全民防衞動員」政策。

國防部又指出，為推行「全民防衞動員」政策，將規劃把「後備指揮部」改為「防衞後備動員署」，以形成統一的動員體系，達到「後備動員合一」目標。當局同時希望造過強化與各部會、縣市政府的人力、物力、財力、科技等動員事項協調，落實「跨部會合作」，以提升動員準備效能。

面對解放軍的軍事壓力，國防部指出台灣、澎湖的防衞作戰，已不是單純的軍事行動，而是牽動整個台灣的軍力、民力、經濟實力等的「全民防衞動員」總體力量，動員組織體系的完整與動員運作機制之完備，將牽動台灣生死存亡，配合此次相關組織法修正，國防部將利用年度相關演訓時機，務實檢討滾動修正，以精進國家動員體制，發揮「常、後備部隊形成一體」整體戰力。

台灣《蘋果新聞網》

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