(新增動新聞) 英國《金融時報》報道，中國總人口自1950年代末「大躍進」運動造成飢荒以來首次下降，總數不到14億，但有關當局卻遲遲未有公開有人口普查結果。知情人士稱，最新中國人口數字被認為非常敏感，在多個政府部門對數據及其影響達成共識之前，不會公佈。一直從事中國人口研究的北京獨立學者吳強對《蘋果》指出，人口下降對中國社會、經濟，甚至基本國策都必定帶來嚴重衝擊，這亦代表過去40多年來改革開放那種勞動密集的發展優勢，或所謂「中國發展模式」正式告終。北京當局其實已為此，作好多準備，期望將衝擊減至最低。

手機用戶請按此：中國人口增長圖

吳強表示，根據他的觀察與研究，所謂「中國發展模式」，就是倚賴「苦力主義」，簡單而言就是賤賣勞動力。但人口下降，代表這種發展模式正式告終，將一去不返，而這將是中國社會的一個根本改變。他指，早在2013年，中國人口增長已經遇到「拐點」，加速了老年化社會的到來。到現在，人口真的下降，反映出社會的矛盾將日趨嚴峻，吳強相信，這就是中國政府推遲發佈有關人口報告的深層原因。

吳強認為，城市人口不願意生育，主要是因為生活成本高、福利水平卻十分低；而農村流往城市的城口，則由於戶籍以及工作不穩定等問題，更加難有生育意願。即使城市中的中產階層，也面對生活的壓力而透不過你氣來，更遑論要花時間、精力去養育下一代。根據他觀察，在很多年前，上海已出現人口下降。而北京早前亦公佈該市人口統計結果，發現去年戶籍人口出生數為10.03萬人，創下十年來新低，這已經構成影響城市化的一個特出問題。

他表示，現時大城市對搶爭「高質素」人口，已出現激烈競爭。中央政府為預防人口下降所帶來的衝擊，亦已做好準備，例如發改委早前已下達通知，要取消所有300百萬人口城市的戶籍限制，加快城市化。

《金融時報》的報道指出，中國政府原定本月初公佈人口普查結果，但至月尾仍未有公佈。中國國家統計局新聞發言人劉愛華，本月16日在新聞發佈會上曾這樣解釋：「為了給大家提供更多的資料，第七次全國人口普查準備在第六次全國人口普查發佈訊息的基礎上，增加發佈更多更細的訊息，同時大幅增加普查公報數量。為此，人口普查發佈前的準備工作也相應有所增加，下一步我們會加快工作進度，力爭早日向社會公佈人口普查的最終結果。」

不過，劉愛華的解釋在內地的社交媒體卻廣受批評。報道引述數名知情人士稱，最新中國人口數字被認為非常敏感，在多個政府部門對數據及其影響達成共識之前，不會公佈。

北京的全球化智庫（CCG）特邀高級研究員黃文說：「人口普查結果將對中國人如何看待自己國家，以及政府各部門如何工作，產生巨大影響。需要非常謹慎地處理。」他又謂，中國人口危機的速度和規模都比我們想像的更快、更大，「這可能會給這個國家帶來災難性的影響。」

分析人士表示，人口下降意味着，中國人口峯值可能早於官方預測，而且可能很快被印度人口超過。據估計，印度人口為13.8億。這可能會對中國這個世界第二大經濟體造成巨大損失，影響從消費到養老的方方面面。

即使北京在2015年放鬆了長達幾十年的計劃生育政策，允許夫婦生育兩個孩子，但中國的出生率仍有所下降。官方數據顯示，2016年中國新生兒數量有所增加，但隨後連續3年下降。官員們將生育率下降歸咎於年輕女性數量的減少和養育子女成本的飆升。

實際情況可能更糟。在上周發佈的一份報告中，中國人民銀行估計，總和生育率（即一名婦女一生中可能生育的孩子的平均數量）不足1.5，而官方估計為1.8。中國人民銀行表示：「中國高估了自己的出生率，這幾乎是一個事實......中國人口結構變化帶來的挑戰可能（比預期的）更大。」人行的報告建議，當局應該徹底放棄「觀望態度」，完全取消計劃生育。

不過，一位不願透露姓名的北京政府顧問說，這種過高估計在一定程度上源於財政系統使用人口數據來確定預算，包括教育和公共安全預算，「地方政府有動力誇大其（人口）數量，以便獲得更多資源。」

《蘋果》記者/ 《金融時報》

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