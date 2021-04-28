內地旅行團強迫購物的新聞時有發生，雲南更是重災區。近日，就有一名參加旅行團到雲南旅遊的女遊客，因為在珠寶店參觀期間獲悉兒子生病要動手術，無心情購物，結果與導遊爭執，導遊更涼薄地說：「孩子沒死就得進去購物！」事件在網上發酵後，多個部門聯合調查，初步確認旅行社和導遊有違規行為。

內地傳媒報道，姓齊的女遊客參加雲南旅行團，4月22日由西雙版納景洪遊趣國際旅行社在當地接待，先後獲安排到野象谷、猛泐旅遊文化景區和傣家村寨遊玩，於23日上午9時許，旅行團被安排到一間珠寶店購物，齊女進店時正好接到家人的視像電話，得悉兒子生病要做手術，隨即沒有心情購物，欲離開珠寶店，但卻因此與導遊爭執，導遊更聲稱「兒子沒死就得進去購物」。

兩人爭執的片段在網上瘋傳，西雙版納州文旅、公安和市場監管等執法部門組成聯合調查組，初步調查指涉事旅行社和導遊涉嫌指定遊客購物，旅行社還存在安排另行付費項目等違法違規行為。執法部門已經對涉事旅行社涉嫌組織指定購物、變更行程，對導遊涉嫌強迫購物等違法違規行為開展進一步調查。同時責令涉事的珠寶店關停，又會調查珠寶店是否存在價格虛高、以次貨充好貨，最終調查結果和處理情況將向社會公佈。

不少網友批導遊涼薄，但亦網友表示對於雲南多次出現旅行團違規行為見怪不怪：「參加了那麼多的旅遊團，雲南的導遊絶對是全國導遊中最差的！」「又是雲南，下次還是自己做攻略自由行吧。」「雲南跟團旅遊就是一個坑，被導遊罵簡直是常態。」

新浪微博／新華報業網

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