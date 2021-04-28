（更新：內容）河南鄭州市春霖職業培訓學校校長郭萍在雜誌發表「熟雞蛋返生」論文，引發社會強烈質疑。官方介入調查、官媒嚴詞批評、涉事雜誌被停刊整頓後，郭萍於昨晚（27日）深夜向公眾道歉，但仍堅稱實驗結果可以實現，不過拒絕示範。鄭州市人力資源和社會保障局晚上勒令學校整改，整改期間不得進行招生及教學活動，同時郭萍已經辭職。

央視報道，郭萍於昨晚深夜就「熟雞蛋返生」論文對公眾引發的困擾，向公眾道歉。她表示，事情發展到現在，她覺得非常愧疚，覺得實驗不夠嚴謹就公開發表，非常對不起大家。

郭萍在訪問中表示，涉事論文在2020年6月發表，但並非自己親自完成。她聲稱，由於她過去曾發表過一些論文，所以常有人致電給她問要不要發表。郭萍指，今次《寫真地理》雜誌找她，自己原本不打算發表，對方表示收費只需600至700元人民幣（約717至836港元），於是就發表了。 又指，論文由他人代寫，她為草率發表論文向公眾道歉。

郭萍稱，做實驗是個人愛好，她不是專業人士，不想再爭論。不過她堅持並無說謊，只是把30多年前做的現象，重新做一次。

郭萍在公開道歉前數小時，向澎湃新聞表示，事件令她很委屈，甚至遺書也寫好，堅稱，「你們都覺得不可能，我也覺得不可能，但（熟雞蛋返生）確實做到了」，但她不會考慮面向媒體和社會演示。

央視／澎湃新聞

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