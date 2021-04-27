被大陸禁運的鳳梨（港稱菠蘿）、香甜多汁的芒果、Q彈有咬口的池上米……這些農產品都是港人最愛，可是今年台灣經歷百年最大的乾旱，各地水庫存量持續減少，部份地區更開始制水，並已衝擊台灣的農業。缺水除令農業灌溉用水減少，在個別農作物亦會引起病蟲害，今年台灣芒果受到薊馬蟲害所累，台灣農業學者估計芒果產量將減少一半，香港水果進口商則估計，芒果售價會比去年上升20至30%。

台灣雨量自去年開始減少，今年春雨又不顯著，農委會統計，入春以來至4月21日，全台灣農業損失已達4.78億元新台幣（下同，約1.33億港元）。屏東科技大學農企業管理系教授陳淑恩表示，在所有農作物中，影響最嚴重的是芒果，單是芒果的損失已達3.07億元（約8,550萬港元），而且影響會陸續浮現，損失金額將會增加。

陳淑恩指出，造成芒果嚴重損失，並非單純由於缺水，而是因為乾旱引發的蟲害所致。今年出現的薊馬蟲害，令芒果樹即使開花都無法完全授粉、結果，最終令很多芒果變成「空包彈」，結不了果，產量減少5成。類似情況亦出現在洋蔥，炭疽病亦令洋蔥果實被破壞。

目前受影響的芒果主要是在屏東種植。 不過，陳淑恩表示，台南也有相當多芒果，包括最受港人喜愛的愛文芒，但台南芒果產期較遲，所以目前仍未爆出嚴重問題。芒果是高價值農作物，亦打開國際市場，今年芒果減產已成事實，陳淑恩認為要維持國際市場，當局不會中斷出口，但今年出口的芒果，佔整體收成比例減少一點、價格會高一點，「反正農產品就這樣子吧，價格非常敏感」。

香港水果零售商「水果博士」負責人楊先生則指出，根據目前收到的消息，受乾旱天氣因素影響，台灣芒果產期比往年遲了個多月，最快要到5月初或月中才會「量產」，預計產量亦會減少3至5成，去年比標準質素高一點、優質的愛文芒，5公斤一箱售價約為600港元，但今年芒果產量變少，優質、珍寶裝的芒果同樣會變少，他估計價錢將會被推高3成，可能每箱要超過700元。

楊先生稱，香港人愛吃台灣芒果，往年這個時候已經開始吃，並已接到不少顧客查詢，可是目前市面上見到的愛文芒，果實比往年小，而且今年產期確實比去年遲，但楊稱希望供貨情況較為明朗時，才開始接受預訂。

至於從2月底開始被大陸禁運、香港人熱捧的鳳梨又如何？被人稱為「鳳梨達人」、曾任大樹果樹產銷班長的楊義子稱，今年鳳梨收成沒受到重大影響。陳淑恩解釋，鳳梨的種植期長達18個月，對於乾旱的敏感度不大，「除非乾旱兩三年」，否則農民在種植期間可用技術補救。

陳淑恩又稱，另一個令鳳梨受影響較小的原因，就是近日乾旱時期正好是收成期，一直持續至7、8月，她預期除了5月開始的梅雨季，夏天一個颱風就能解決大半的乾旱問題。

一直都在制水邊緣的新竹，當地兩大水庫的儲水量一直徘徊在10%左右，居於新竹的港人Sammi表示，市區附近的稻田，在往年4、5月都是綠油油、充滿生氣的秧苗，但近日再到農田察看，卻發現稻田變成大片雜草，農田旁邊的灌溉水道已變得乾涸，水車亦無法轉動。

陳淑恩稱，種植稻米需要大量的水，當局去年已預期今年春雨雨量會少，所以叫停二期水稻，不能再種。可是，她指台灣稻米大部份都產自花蓮、台東等東部地區，當地雨量雖然減少1、2成，但與西部比較已好很多；再者，稻米可以儲存，過去稻米生產過量，目前倉庫都已裝得很滿，再加上台灣人吃白米的比例，與吃小麥、麵粉類是各佔一半，估計目前白米存量最少可以維持8個月供應，在民生層面上沒很大壓力。

台灣各地不斷挖井、開挖地下水，甚至傳出「不搶水就完蛋」。台灣的食水除了來自水庫、河流抽水，一定部份是來自地下水，近日台中缺水，當局從各建築地盤開井抽取地下水，每日水量70萬噸，相當於德基水庫每日供水量。而桃園市水務局之前在抗旱會議上曾表示，當地地下水量比地面水豐沛，可抽取水量1.9億噸，「相當一座石門水庫蓄水量」。

陳淑恩認為，台灣地下水資源相當豐富，當局在過去數十年來嚴格管制開挖，保持得宜，可以用很久，緊急時也可以抽取使用。她又認為，除非台灣以後不再下雨、變成乾旱地區，到時候才要改變用水的制度。

不過，Sammi認為一般民眾還是要主動節約，電視上已不少廣告提醒民眾如何節水，她亦將用過的水留起，用作沖廁等用途。可是，她外出時仍見自助洗車場停滿車輛，車主拿着水龍頭開大水喉 「洗好洗滿」，不時看到水車在路上灑水，她認為這些非必要用水，其實可以暫停。

《蘋果》記者

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