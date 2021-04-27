內地五一黃金周臨近，公安部預計今年五一假期，客流量將達2.5億人次。黃牛黨近期也出動炒賣故宮門票，將類似於VIP的門票炒至1,200元人民幣（下同，約1,436港元），正常門票僅為60元（約72港元）。一家在交易平台「閒魚」的炒賣商目前已被停用，惟在供不應求之下，炒賣行為難以杜絕。

客量比去年反彈逾倍

內地疫情受控，內媒分析民眾出遊需求將於今次長假集中釋放。內地旅遊服務網站「攜程」數據顯示，目前五一假期機票定單量已超過2019年同期水平，比2019年增長23%，上海、北京、杭州、廣州等城市為十大出行目的地，酒店、熱門景點門票等預訂情況熱烈。公安部交通管理局預計，全國客流量將達2.5億人次，比去年的五一黃金周反彈超過一倍。

北京故宮25日起出售15萬張黃金周門票，惟假期門票每日開搶幾分鐘就賣光。交易平台閒魚內，有人提供代客搶票服務，搶一張的收費為100至200元（約120至240港元），他們稱用軟件搶票，成功率為85%。不過，上述的賬號其後已被封。記者昨日到北京故宮網發現，只剩下5月6日或之後的門票出售。

此外，有網民以1,200元出售「邀請函」門票，並稱：「這是故宮贈送給和故宮有合作關係的朋友。」使用這種票不需出示身份證，可5月9日前任選日期進入故宮博物院，憑票還可進入額外收費的鐘錶館、珍寶館。

《北京日報》