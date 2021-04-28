中共近日修訂《中國共產黨普通高等學校基層組織工作條例》，加強黨對高校的全面領導，並要求高校黨委視情況，在院系單位黨委設立紀委或紀律檢查委員，藉以將控制網路延伸至高校基層，有學者擔憂這將進一步打壓學術自由。而在中共建黨百年前夕，「紅色旅遊」熱潮興起，上海黨史教育也鎖定年輕人，讓他們「親近黨史」與「入腦入心」。

據自由亞洲電台報道，中共於四月中公佈修訂後的《中國共產黨普通高等學校基層組織工作條例》，對高校基層黨組織工作作出全面規範，強調將黨的領導落實到「全過程各方面」，並要求高校黨委視情況，在院系單位黨委設立紀委或紀律檢查委員。

另外，在條例中新規定，專職輔導員崗位按照師生比不低於1：200的比例，專職思想政治理論課教師崗位則按照師生比不低於1：350的比例。

報道引述紐約福特漢姆大學（Fordham University）中國法律與政治學教授明克勝（Carl Minzner）指出，修訂條例規定相關輔導員的人數比例，是穩定增加大學內效忠於中共的人員，而非熱衷學術的學者，就是希望將黨的控制網絡擴展到更深入的基層。

明克勝提到，過去中國高校有一定的靈活度，「上有政策，下有對策」來規避中央命令、保護同事。但近10年中央打壓力度加大，許多教授遭到解僱或報復，學術人士公開演講的意願也下降許多。「這麼久沒聽到（北京大學法學院教授）賀衛方的聲音是有原因的。」明克勝說道。賀衛方是知名的自由派學者，但近年來已很難自由發表言論，其微信也在2019年遭到永久封號。

「整體訊號就是北京告訴高等學校 — 以及所有學術界 — 『別以為你很特別』，非常類似於（中共）傳達給社會許多其它部門的訊號，（例如）私人企業。」明克勝表示。

英國牛津大學政治學者桑頓（Patricia M. Thornton），也在Twitter上分析指，修訂條例使學術界對中共組織的法規，以及中共委員會或分支機構更加緊密配合，可能進一步壓迫中國高校的學術自由發展；她同時擔憂，修訂條例未來可能或擴張到香港的學校。

與此同時，除了在高校加強黨的控制外，為了響應建黨百年紀念日，中共總書記習近平早前呼籲重溫中共黨史，加強紅色教育。有海外媒體報道，江西、貴州等充滿革命歷史的城鎮，成為「紅色旅遊」的熱門地。美國《華爾街日報》就指出，「中國革命的搖籃」井岡山市是朝聖者心中具有精神意義的地點之一，吸引大量遊客。

美國普林斯頓中國學社執行主席陳奎德認為，習近平近期加強「大內宣」，即是因應建黨百年、明年即將召開的二十大，以及現在中國在國際上的外交劣勢，而將重點轉為國內宣傳。「（習近平）現在恐怕在這方面（大內宣）會加強很大的力量，一段時間會起作用，他也是為了（因應）在國際上的下一個階段可能會面臨的很大的競爭。」陳奎德分析說。

此外，全國各地也展開紅色宣傳，上海黨史教育就鎖定年輕人，透過影視作品、線上主題團課宣傳黨史，並製作大量文藝、電影、戲劇、曲藝和書畫方面的作品進行宣傳。

外媒引述上海市委宣傳部部長周慧琳的話表示，上海非常重視年輕人的黨史教育，並強調黨史教育要做到「入腦入心」。不過，陳奎德認為，如此針對年輕人的黨史教育恐怕效果有限，因為即使互聯網屏蔽嚴重，年輕人仍有辦法從「牆外」世界得知內地的真相。

自由亞洲電台

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