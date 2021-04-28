內地再有醫生疑因吹哨揭開白色巨塔黑幕被整。北京大學第三醫院腫瘤內科醫生張煜早前發文指控內地醫療界治療癌症的黑幕後，先疑因受壓要自行刪文。近日更被內媒發現，他已超過一周停止在門診診症．他本人則強調對揭露治療亂象從不後悔。

張煜在4月18日於網上發文，揭露「腫瘤治療黑幕」，指不少癌症患者被誤導，支付不必要的高昂治療費，甚至因而提早死亡。文章發表後引起社會關注。張煜疑因受壓，不久即表示「無法承擔壓力和可能帶來的後果」刪文。

《錢江日報》的記者周一（26日）到張煜任職的北京大學第三醫院訪問張煜時，發現他已停門診逾一周，目前被安排到住院部病房工作。醫院工作人員表示，不知張煜何時恢復門診。

記者等待至下班時間，才見到張煜。他表示，公開事件可能會影響自己的職業生涯，不方便對外發聲，只能作簡短交談。

他表示，不反對個體化治療，但之前提及的例子是涉事醫生為獲最高收入而隨便制定方案，部份藥物是經已被淘汰、被證明失敗的藥物，與治療原則相悖。對於遭很多前輩斥責甚至辱罵，張煜表示自己清楚背後的真正原因，「因為他們是既得利益者」。

至於迅速刪去指控文章，張煜表示沒有後悔發文，但承認發佈前已感焦慮，不過發文後反而感到輕鬆，「有些醫院的確醫風很好，但真的也有醫院存在治療亂象」。

國家衞健委昨日（27日）表示已組織國家癌症中心及國內的權威專家，對相關病例整個的治療的過程進行專家和同行的評議，強調如發現有利益交換和利益輸送的違法違規情況，絕不護短，嚴肅追究。

《錢江日報》／《成都商報》

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