（更新：內容）中共總書記席習近平昨日剛結束在廣西的考察，當地隨即傳出嚴重傷人案；一名25歲男子於周三（28日）下午約2時突然闖入廣西北流市新豐鎮健樂幼兒園，並持刀襲擊老師和學生，傷者浴血躺在地上。事件有18人受傷，當中包括16名幼童及兩名老師，至周四（29日）凌晨零時，當局公佈事件造成兩人死亡。浸會大學新聞系高級講師呂秉權分析認為，習近平剛結束考察就發生大案，反映官員疏忽，維穩出現漏洞，他預期將有人會被問責，「但未必是高層次的官員」。

內媒引述現場一名目擊者指，當日他路過北流市新豐鎮健樂幼兒園時，看到一名男子正被3名警員從幼兒園內押送出來，「還有小孩子頭部流着血從幼兒園裏出來。」附近一名商舖老闆亦表示，男疑犯年紀不大，其行為舉止似乎有些異常；後來有路人看到該男子持刀斬人後，便拿着木棍衝進幼兒園內將其圍住，警方隨後到場將其制服。

官媒央視周三下午報道時，指事件造成至少18人受傷，分別是16名幼兒及2名教師，其中兩名幼兒的傷勢嚴重。該間幼兒園一名姓梁的老師向內媒稱：「（事件是在）午睡時候發生的，目前正在協助調查，救護車已經把小朋友都接走送到醫院了，孩子沒事，兩位老師因為保護小朋友受了重傷，那個男的已經抓到了，現在停課了。」

有消息人士透露，男疑犯的妻子就在該間幼兒園擔任老師，兩夫婦因為吵架鬧離婚，男方當日遂翻過圍牆闖入幼兒園砍人，「連他自己的兒子都砍死了」。

傷者現時正在新豐鎮衞生院接受治療。警方表示，男疑犯的年齡約25歲，現時已被拘捕，並強調他「可能精神有問題」；至於事件中有多名老師和學生受傷，部份受傷較嚴重的正在接受搶救。

事故發生後，玉林市中心血站向北流人民醫院撥出逾1萬毫升血液應急，北流的民眾聞訊後，紛紛前往捐血點捐血，有兩、三百人排隊。

呂秉權認為，這次事件發生在習近平到廣西考察，時機極敏感，相信當地官員仍會將之當作大案處理，畢竟習剛離開便發生嚴重傷人案，地方政府會相當尷尬。他估計，國家主席到訪當地，穩力度必然拉到最高，在如此情況下仍然出事，反映官員疏忽，維穩出現漏洞：「只做了表面文章，面對壓力測試時就瞬間現形」。他續指，地方官員應會設法收窄事件的性質至私人糾紛，並解釋兇徒如何以超常規手段突破維穩防護網作案。因此，該案或對當地官員的衝擊有限，「會有人被問責，但未必是高層次的官員」。

官方報道，總書記習近平在25至27日到廣西桂林、柳州、南寧等地考察，聲稱他曾「深入革命紀念館、農村、企業、民族博物館等，就貫徹黨的十九屆五中全會精神、開展黨史學習教育、推動『十四五』開好局起好步等進行調研」。

極目新聞／新浪新聞

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