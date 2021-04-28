中國外交部發言人趙立堅早前在Twitter上載一幅日本浮世繪的改圖，並留言指浮世繪畫師葛飾北齋仍在世，會非常關注核廢水問題，諷刺日本決定將核廢水傾倒入海。日媒《共同社》報道，日本外務省已向中國提出抗議，批評趙立堅在侮辱日本文化，要求立即刪除圖片。

有關浮世繪是日本江戶時代葛飾北齋的《富嶽三十六景神奈川沖浪裏》，遭內地畫家二次創作，將天空的雲變成十字架形狀，浪花則變成人類的畸形手指，又有身穿防護衣的人把桶內的水倒入大海。

趙立堅今日在例行記者會上強硬回應，他聲言有關插畫是「反映正當民意和正義呼聲」，日本政府需要撤銷錯誤決定並道歉。他又聲稱多國學者及研究機構都認為，日方打算排放的核廢水仍含有大量放射性物質同位素，未來幾十年內將影響太平洋沿岸全部國家。他又聲言「日方錯誤決定在先，中方抗議在後，日方做了壞事，還不讓別人說，全世界抗議不是一天兩天，日方一些官員一直裝聾作啞，但就對一幅插畫作品氣急敗壞，他們應該多聽聽世界人民對於核污染水排海的抗議呼聲，認清自身責任」。

賠償比對2018普悠瑪出軌事故

台鐵太魯閣號列車本月2日在花蓮撞上工程車後出軌，導致49人死亡慘劇。交通部長王國材證實，已經核定金額，將會比照2018年普悠瑪出軌事故，每名死者家屬獲賠1,570萬元新台幣（下同，約437萬港元）若加上每名死者家屬可獲得1,500萬元（約417萬港元）善款，合共將有3,070萬元（約854萬港元），賠償金額破台灣海陸空事故紀錄。

副檢察長設「食堂」受賄

內地貪官花樣多，中共中央紀委國家監委昨日公佈一項調查，指青海省人民檢察院前黨組副書記、副檢察長賈小剛嗜酒如命，每日2至3場酒局，住處被抄到880餘瓶茅台酒，他還擁有一個神秘「食堂」，專門進行權、錢、色交易。

內媒指，賈小剛是北京大學法律系碩士研究生，畢業後進入最高人民檢察院，一路高升；2020年因受賄落馬被開除公職及黨藉「雙開」，並移送法辦，本月15日在西寧市中級法院受審，但尚未判刑。

據悉，賈小剛當年赴青海工作，帶着河南親戚組成的「生活團隊」進駐住處，更配有私人「管家」，隨身照顧他的一切生活起居，費用全部由「商人朋友」買單。更特殊的是，賈小剛不住單位安排的宿舍，而是另租2房，1房居住、1房是「食堂」，這個神秘「食堂」，賈小剛自稱「10號樓」，外地的一些商人、朋友找他辦事，或請客吃飯都安排在「10號樓」，甚至他跟某些女商人發生性關係的權色交易，也在「10號樓」內發生。

山東油輪撞貨船漏500噸油

山東省（簡稱魯）青島市外的黃海海域昨日發生油輪及散貨船在大霧中相撞事件，據傳漏油超過3千桶、約500噸之多，而港口人員今日已開始清理。路透社報道，該艘在利比利里（Liberia）註冊的油輪「A Symphony」，當時裝有約100萬桶瀝青混合油，原停泊在青島港，但周二於大霧中與註冊於巴拿馬的「Sea Justice」散貨船相撞，擊導致液貨艙和壓載艙發生故障，並洩漏大量原油。有指，事故發生時能見度不到200公尺，2船狀況穩定，沒有人員傷亡，當局現已派出12艘船到場清理和處理事故。

李登輝隨扈做間諜被取消緩刑坐監

在台灣，曾任前總統蔣經國、李登輝隨扈的孫翰方，被大陸吸收在台發展組織，涉嫌教唆在總統府特勤中心任職的外甥王文彥刺探總統蔡英文接見美、日議員及官員等秘密行程資料未遂。台灣法院一審判孫3年4個月，王1年10個月，兩人坉均獲緩刑5年，案發後王已遭國防部停役及撤職處分。高等法院審理認定孫、王所為危害國安，今日撤銷孫男的緩刑5年處分，兩人均須服刑。該案仍可上訴。

路透社/ 《自由時報》/ 新浪網

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