曾經為12港人家屬委託擔任辯護律師的廈門維權律師楊暉，被指在網上非法銷售書籍，遭當局行政處分，罰款接近28.3萬元人民幣（下同，約33.9萬港元），楊暉表明自己不能負擔，已向當局要求召開聽證會。

自由亞洲電台引述知情人士報道，楊暉最高峯時收藏超過8,000本書，所以他會在網上銷售二手書，卻因而被指違法。知情人士表示，兩個月前，廈門集美區文化市場執法人員在沒有搜查令的情況下，要求進入楊暉寓所搜查，被楊暉拒絕，直到上星期，廈門當局向楊暉發出通知書，以他未經批准擅自在二手書網站，從事出版物發行業務為由，對他行政處罰，罰款賣書所得款額的七倍，即大約28.3萬。

不能負擔 下月開聽證會

知情人士表示，當局憑着楊暉在舊書網上賣書的記錄，加上微信記錄，以計算楊暉轉書的數量。當局一直想把事件往刑事犯罪方向調查，但因為賣書的數量不足，所以他們退而求其次，追究行政責任。當局已應楊暉要求，下月就行政處罰召開聽證會。楊暉擔心會影響到所屬律師事務所，已應事務所要求，上月初把執業證註銷。

楊暉去年為12港人家屬委託的律師，與盧思位一樣由喬映瑜家屬委託，也曾代理多宗家庭教會案件，自由亞洲電台的報道指，當局以非法銷售書籍向楊暉採取行動，與他代理敏感案件以及在微信發聲有關。

中國維權律師關注組總幹事杜松表示，中國把掃除文盲、鼓勵自學成才寫進憲法，也是「經濟、社會及文化權利國際公約」的締約國，對推動教育該當不遺餘力，轉售書籍理應受到鼓勵，因轉手書籍而導致罰款，與憲法及「經濟、社會及文化權利國際公約」都相違背。

自由亞洲電台