（更新：內容）近日在南海附近訓練、並遭美艦混入其中而出現嚴重護衞漏洞的解放軍航母「遼寧號」艦隊，由太平洋經沖繩本島與宮古島之間海域北上，駛向東海。日本海上自衞隊派出護衞艦和P-3C巡邏機全程進行監視，並拍下所有艦隻的高清照片，令遼寧號的一舉一動，再次置於日本的股掌下。另外，日本防衞省表示 ，昨晨1架預警直升機，從遼寧號起飛，飛近距離釣魚島東北50至100公里附近，航空自衞隊戰機緊急升空應對。中國當局宣佈，明早至周五（30日）在東海舉行實彈訓練。

浙江海事局昨晚（27日）發佈警告，指會在4月29日早上7時至4月30日晚上7時，在28-52.8N 122-15.417E、28-52.8N 122-12.95E、28-50.683N 122-12.95E和28-50.683N 122-15.417E四點連線水域範圍內進行實彈訓練，禁止船隻駛入。

日本防衞省統合幕僚監部網站，昨晚公佈由6艘解放軍艦艇組成的遼寧號艦隊最新動向，並發佈多張從空中拍攝的照片。除遼寧號（舷號16）外，還包括解放軍第一艘055型導彈驅逐艦南昌號（舷號101）、052D型飛彈驅逐艦成都號（舷號120）與太原號（舷號131）、054A型導彈護衞艦黃岡號（舷號577），以及901型綜合補給艦呼倫湖號（舷號965）。

防衞省表示，遼寧號航母艦隊周一（26日）晚在宮古島以南約160公里處向東北行駛前往東海。海上自衞隊護衞艦和P3C巡邏機全程監視。

日方同時指出，一架預警直升機周二上午自遼寧號航母上起飛，飛近距離釣魚島東北50至100公里附近，航空自衞隊戰機緊急升空應對，指中方艦機未進入日本領海，也沒有針對自衞隊艦艇和飛機的危險行為。

日本政府防衞省本月4日曾表示，「遼寧號」航母編隊上周末通過沖繩與宮古島的海域，南下航入西太平洋。隔日（4月5日），美軍航空母艦「羅斯福」號戰鬥群從麻六甲海峽進入南海，是今年第三度進入南海。

台灣《蘋果新聞網》/ 中央社

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