台海局勢日益緊張，美國智庫蘭德公司近日發表報告，指台灣會否陷入戰火全由北京決定，惟北京卻持續解決各種問題，經濟轉型遠比兩岸統一優先，一旦開戰所須承擔的風險與代價，成為出兵武統的重大阻力。

報告質疑美援台決心

這份長達110頁的報告指出，北京認為台灣問題是最高層次的國家利益，同時不滿目前台海現狀，亦擔心與美國關係持續緊張，然而「只要中國持續優先處理其他問題，例如經濟轉型優先於兩岸統一，『和平統一』就仍有希望。另外，開戰所須承擔的風險和代價，或是阻止北京出兵武統的主要因素。」

美國方面，報告認為華府治理能力、信守承諾、國家意志等存在變數，且過去20年來已經減弱，大部份美國政客傾向兩岸維持和平現狀，並對是否出兵協防台灣仍採取模糊策略，避免刺激北京，但同時令外界難以判斷台灣目前是否安全。

報告提到，「中國持續進行軍隊現代化，台灣軍力則持續萎縮，再加上美軍是否出兵履行協防承諾的不確定性，使北京越來越懷疑美方嚇阻的能力」，但認為美國不協防台灣所付的代價將會更大，因為所有亞洲國家都看美國如何處理其承諾，然後決定應該和華府還是北京保持來往，要是美國未能展現決心，恐影響到其與亞太國家的關係。

福布斯/蘭德公司