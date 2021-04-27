中共去年7月實施全國政法系統版「延安整風」，各地政法系統接連地震。本月25日，山東政法系統14人同因涉嫌違紀違法被查，當中包括威海市前政法委書記劉茂德等人。新華社報道，自2017年十九大以來，截至3月1日，政法系統至少有八名中管幹部、150餘名廳局級幹部被查處。

山東省紀委25日公佈，威海市前政法委書記劉茂德、濱州市中院前副院長劉志濤、淄博市公安局副局長柳奇等14人同日被查，全涉違紀違法。記者發現，當中多為廳級官員幹部，七人來屬公安機關、政法人員及法院人員各佔三人，檢察機關只佔一人。

「延安整風 刮骨療毒」

中共中央政法委去年7月召開「全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會」內部會議，成立「全國政法隊伍教育整頓試點辦公室」。中央政法委秘書長陳一新在會上稱：「全國政法系統開展一次刮骨療毒式的自我革命、激濁揚清式的延安整風」。當時已有輿論指，這勢掀起政法委的官場地震。

中共2月已宣佈，今年2月底至6月，率先整頓市縣兩級黨委、政法委、政法單位等單位。山東省政法隊伍教育整頓領導小組於3月上旬至今短短一個月，已開了三次會議，並牽出了至少14人。

據新華社報道，自2017年十九大，至上月1日，全國政法系統至少有八名中管幹部、150餘名廳局級幹部被查處，包括公安部前副部長孫力軍、上海公安局前局長龔道安、重慶公安局前局長鄧恢林等。

山東紀委網站 / 新華社