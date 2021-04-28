國務院總理李克強周三（28日）與德國總理默克爾（Angela Merkel）以視像方式，共同主持第6輪中德政府磋商，議題包括抗疫及經濟合作等，默克爾特別在會上提出對香港目前局勢的關注，也批評中國人權紀錄，又說期望兩國盡早召開人權對話。李克強承認「中德在一些問題有不同看法」，但仍重申「互不干涉內政」。

德國總理府在聲明中稱，默克爾批評中國人權紀錄，強調「國際對此有不同聲音，特別是我們對香港局勢的想法」，並指德中兩國經常可以處理好有關問題，期望雙方盡早召開人權對話，兩國司法部長進行深入會談。她又向李克強表示，當前的中德關係，足以令兩國應對困難問題，將所有事項放上桌上傾談。

官媒新華社報道指，李克強在開場白強調「中德在一些問題有不同看法，這是客觀事實」，並說只要雙方尊重彼此核心利益和重大關切，在平等相待、互不干涉內政的基礎上進行溝通交流，增信釋疑、縮小分歧、聚焦合作，就可以為對話合作進一步順利開展創造有利條件，「明年是中德建交50周年，希望雙方着眼未來50年的合作，堅持真誠相待、合作共贏，排除不必要的干擾，確保兩國關係長期健康穩定發展」。

李克強又說，當前國際形勢發生複雜深刻變化，疫情遠未結束，保護主義繼續存在，而中德作為世界主要經濟體和有影響力的國家，都支持多邊主義和自由貿易，雙方應當為開放、互利、共贏合作作出表率。

美聯社／中國政府網

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