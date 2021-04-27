中國航母遼寧號聯同五艘編隊艦隻，本月初通過宮古海峽後，再航向南海進行演練展示實力。然而航程上卻頻傳負面消息，不但行蹤一度被美艦艦長近距離「蹺腿監視」外，甚至更傳出因故障滯留海上的消息。遼寧號編隊周一（26日）在菲律賓海航行期間，有衞星圖片顯示編隊竟遭美軍軍艦「混入」，軍事評論員直指事件「丟架」。台灣軍事網站主編施孝瑋則認為，美軍在公海此舉是依據中美的《海空相遇安全行為準則諒解備忘錄》進行，不算奇怪。

據長期關注軍艦動態的Twitter賬戶「OSINT-1」昨日發佈的衞星圖片，遼寧號編隊周一上午航經台灣東部對出的菲律賓海時，一艘美軍伯克級神盾驅逐艦竟「混入」編隊內，與最接近解放軍054A型導彈護衞艦黃岡號僅相距約5公里，與遼寧號相距約10公里。美軍驅逐艦混入亦把遼寧號編隊「斷開」，解放軍901型綜合補給艦呼倫湖號被「遺下」在編隊最後方，與其最接近的美軍驅逐艦也相距約10公里。不過，相關衞星照片未能確定混入遼寧號編隊的美軍驅逐艦是哪一艘。

另據同類型Twitter賬戶「August」昨日發佈的另一張衞星圖片顯示，除了該艘混入編隊的美軍驅逐艦外，當日同場還有另一艘美軍提康德羅加級巡洋艦，在遼寧號編隊左側附近出現，與遼寧號同樣相距約10公里。美軍一架RC-135W電子偵察機昨早亦從沖繩出發，並在KC-135T加油機的支援下，監控正航向宮古海峽的遼寧號編隊。台灣國防部昨指對台灣周邊海空域的狀況有充份掌握。據日方指，遼寧號編隊昨已經宮古海峽駛向東海。

美艦「如入無人之境」

事實上，遼寧號編隊自本月3日通過宮古海峽，再轉赴南海的航程一直遭美軍監控。但從軍事角度而言，這次遼寧號航母編隊遭美方艦隻「混入」，性質卻是十分嚴重。本港軍事專家梁國樑向本報指，從衞星照片所見，遼寧號編隊當時以戒備狀態航行，美艦確實闖入航母戰鬥群的範圍，雖然航行位置沒有進入護衞艦的火力範圍內，不過他指出解放軍補給艦遭美艦截斷的行為，如在戰時發生將是一個重大失誤，這意味着航母將失去補給艦支援。他又指美軍的行為算是挑釁，但不太明白其動機。

軍事評論員黃東亦認為事件相當不合邏輯，一艘9,000噸美艦竟可「大搖大擺」闖入航母戰鬥群的防衞圈，而護衞艦又沒任何行動保護航母，讓美艦「如入無人之境」，直言事件是「丟架」，解放軍原意本以這次巡航來炫耀，沒想到會變成示弱、露底。

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官媒反稱戰鬥群「合圍」美艦

有台軍資深將領則向台蘋指，事件不排除解放軍刻意讓出水域予美艦靠近，至於動機則「只能說是高手過招，想必都有所圖」，又指未來美軍航母戰鬥群面臨解放軍驅逐艦「跟監」，似乎也必須比照辦理。

大陸官媒環球網則「解畫」指，當時形勢應該是解放軍護衞艦「隔開」美艦與遼寧號，對美艦形成「合圍態勢」，文章亦引述網民稱，美艦「明明就是被包圍了」。據台灣《軍情與航空》網站主編施孝瑋昨指，中美在2014年所簽訂的《海空相遇安全行為準則諒解備忘錄》，雙方在公海上相遇時，雙方船艦的位置、通聯方式及所有海上的行為，均有明文規定，故美軍混入之舉或是依據這備忘錄的行為準則。

由於這次遼寧號編隊在菲律賓海的航行，正值台軍舉行八天七夜的「漢光37號」兵棋推演期間，台軍東部地區海、空導彈部隊均為此提升戒備，有關兵推將於本周五（30日）結束。

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