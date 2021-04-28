兩岸疫情最新數字：大陸昨（27日）新增12宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為廣東3宗，四川3宗，上海2宗，天津、重慶、雲南、陝西各1宗，累計確診病例90,622宗，死亡病例共4,636宗。台灣今日（28日）新增3宗本土確診個案，累計確診1,116宗，死亡個案12宗。

台灣的華航群組持續擴大，中央流行疫情指揮中心今日公佈台灣新增3宗本土確診個案，當中2人為昨日公佈的確診機師之同住家人，包括一名就讀小學五年級的學生，學童所讀的林口康橋國際學校，已緊急通知193位學生要進行檢測，目前該校全校停課，改為線上教學直到下周三（5月5日）。

另一名確診者則是40多歲的女病者，是一名昨日確診機師的同住妻子，近期無出境，亦無疑似症狀。其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，當中1人血清抗體陽性。

華航機師染疫事件，讓機組員出現疫苗施打潮，指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，桃園醫院在華航園區設立採檢站、疫苗接種點，3天內有355名機組人員接種。

而為了保護機組員家人健康，華航今日起要求機組員返台居家檢疫處所1人1戶，並依機組員需求安排檢疫旅館，另要求各外站及地勤代理人員落實防疫措施，所有地勤與代理商人員進入航機必須佩戴口罩及必要防護裝備，減少地勤代理商進入機艙的流程，維護機組員安全。

至於今日公佈的第3位本土確診個案，則是一名70多歲的老翁，他負責為居家檢疫期間的哥哥送餐，大多時都只送到門口，但是有一次其哥哥在家中跌倒，事主才進屋把他扶起來，之後其哥哥確診，事主亦懷疑因此次接觸而受感染。

台灣大學有12人、台灣科技大有65人以及台灣師範大學有3人，曾在本月16日與華航確診機師一同在台北清真寺參加活動，有傳台大學生染疫，台大回應指12位參加清真寺活動人員，目前都在自主健康管理，未出現任何症狀，一切遵照中央流行疫情指揮中心公告為準，中央疫情指揮中心發言人莊人祥在記者會上則未有回應。

台科大從昨天起全校實施遠距教學至下周一，而台大、台師大也同樣要求曾參與清真寺活動的學生自主健康管理至後天（30日），且毋須到校上課，改遠距離教學。

另外，台灣衞福部早前表示，最快5月中旬會小規模試行疫苗護照。在北京，國台辦發言人馬曉光今（28日）回應指，隨着疫苗接種不斷推進，希望兩岸人員往來能夠逐步恢復正常。他又批評疫情發生以來，民進黨當局採取禁止大陸居民赴台等一系列歧視性、政治性限制措施，應該盡快取消不合理限制，讓兩岸人員往來能夠逐步恢復正常。

至於在大陸，早前政府為催谷民眾接種疫苗，不時軟硬兼施。近日上海60歲以上人群可以預約接種疫苗，但網上于時出現類似「打疫苗會發錢」、接種疫苗會送「五星級酒店+花博會遊玩」的流言，更有網民留言講到「似層層」，指「我家兩個人拿了800元（人民幣，約957港元），還有3個第一針留着看看」，不過，其後都被官方證實是謠言。

國家衞健委／台灣《蘋果新聞網》

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