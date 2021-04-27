美國及其盟友加緊圍堵中國。國家主席習近平近日到訪廣西時提及「湘江血戰」，稱「困難再大，想想紅軍長征，想想湘江血戰」。湘江戰役向來被視為解放軍前身「中共工農紅軍」史上最慘烈敗仗。此話一出隨即惹各方猜測。法廣網認為，習的說法或反映他陷入內外交困的心情。

七中全會壓力大

習近平早前到海南省為解放軍三艘軍艦主持入列儀式後，昨日轉到廣西考察。官媒新華網披露，習參觀桂林全州縣才灣鎮紅軍湘江戰役紀念園時表示，實現中華民族偉大復興的困難再大，「就想想紅軍長征，想想湘江血戰」。他又謂，革命成功的奧秘是「在最困難的時候堅持下去」，這樣才能不斷取得「奇蹟般的勝利」。

1930年代中共工農紅軍曾多次遭國民政府圍剿，中共跨越多省逃亡並展開「長征」。官方資料稱，長征期間紅軍為突破國民政府封鎖發動湘江戰役，中央紅軍損失慘重，從8.6萬人銳減至3萬人。法廣網指，習此番說話或反映出他此時陷入困境的心情。除了來自美國的壓力，亦包括習面對的最大挑戰，即今秋或舉行的中共第19屆七中全會。按中共慣例，會上將敲定中共二十大領導人選。海外華文媒體「多維新聞網」則解讀指，中國將面臨來自美國及其盟友所帶來的「最困難時期」，習疑似藉海南、廣西之行給出應對答案，一是藉物質力量提升防衞能力，二是藉精神力量強化戰勝困難的決心。

法廣網/新華網