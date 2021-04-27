台灣疫情擴大，中華航空機師群組增至九名機師及兩名家屬確診，感染源頭不明。由於有確診機師曾到台北清真寺參加活動，同場有65名台灣科技大學學生，該校目前已宣佈停止面授課至下月3日。同樣有學生參與活動的國立台灣大學及國立台灣師範大學，亦改為讓有關學生遙距上課。今次疫情能否受控備受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前沒看到機師對外傳播的情形。

中央流行疫情指揮中心昨公佈，本月20日確診的印尼籍華航機師，其妻子亦告確診。該確診者為40多歲印尼籍女性，近期未離台。今輪疫情的本地確診個案，增至兩人，另一名23日確診者，為同一機師的兒子，該家庭四人中三人染疫。加上前日確診的兩名貨機機師，七日之內，華航相關的確診人數累積至11人。當中五名確診者確認感染英國變異株，但未知是否相互關聯。

陳時中︰未見對外傳播

其中一名染疫機師曾到台北清真寺，令外界關注本地爆發風險。全校有400名印尼籍學生的台灣科技大學日前清查發現，校內65名學生曾與確診機師參加同一場清真寺活動，這批學生多為印尼籍及巴基斯坦籍。由於活動參加者全程戴口罩，朝拜面向同一方向，未與他人面對面接觸，校方原先決定安排有關學生線上上課並由專人送餐。惟校方昨日研判後，改為全校採取彈性遙距授課一星期，周末全校會全面消毒。另外，由於台大與台師大也分別有12人及3人曾參加該活動，兩校均安排相關學生遙距上課。

疫情來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心嚴陣以待，目前已對1,272名機師採樣檢測，完成血清抗體測試的人中，925人為陰性，6人陽性、3人檢驗中。六名血清抗體檢測陽性機師中，三名為過去已公佈個案。中心將檢視有關飛航執勤紀錄，辨別密切接觸者以作檢驗。指揮官陳時中被問及是否有隱形傳播鏈存在時解釋，目前並未看到機師有對外傳播的情形，其中兩名檢測呈陽性者初步看來也無關聯。他續指，只要把華航1,200多名機師的核酸檢測及血清抗體檢驗完成後再去串聯，就可以釐清是否有傳播地圖，「但有可能是沒有的。」

公司設疫苗接種站

華航昨日開始配合當局派醫護人員進駐公司設置疫苗接種站，屬優先接種類別的空勤組員，機務、貨運、機場服務等一線地勤員工均可登記接種，以加速接種進度。華航表示，會持續加强防疫措施，包括航機、車輛、檢疫居所、辦公區域等，均會增加消毒範圍及頻率。檢測及疫苗接種場所會採取高規格清潔消毒。印度疫情仍嚴峻，華航表示，目前無飛往印度的客運航班；貨運航班均由起程站帶餐飲，印度當地不供餐，機組成員僅停留不過夜。 台灣昨另有五宗海外輸入個案，一人來自加拿大，四人來自菲律賓。

台灣蘋果新聞網/中央社