（內容：新增）台海局勢緊張，美日早前發表聯合聲明，52年來首度提及台灣安全問題，外界已預計美日何時聯同台灣進行軍演。就在此時，台灣軍方在本月23日起進行為期8日7夜的「漢光37號」演習複合式兵棋推演，繼續沿用前幾年做法，採用中英文的雙語模式進行，以強化同盟作戰經驗。

另外，國台辦發言人馬曉光今日（28日）回應美日聯合聲明。馬曉光指，台灣是中國不可分割的領土，台灣問題是中國內政，不容外來干涉。中方敦促美日兩國恪守一個中國原則，妥善處理台灣問題，停止干涉中國內政。他批評，民進黨當局挾洋自重，甘當反華勢力的棋子，只會把台灣置於更加危險的境地。

根據台灣國防部在施政績效評估報告中指出，國防部於年度漢光演習電腦兵棋推演及實兵演練，已將演習想定丶狀況發佈丶訓練目標及評鑑標準等，藉由聯戰訓練管理系統（TJTMS）及聯合戰區模擬系統（JTLS），採雙語模式（中英文）納入演習之中。

據悉，美方過去都會派出觀察團到台觀摩漢光演習，在兵推及實兵演練結束後，均獲安排與總統府高層及國防部官員會晤，以2015年為例，美方就是派出退伍中將康能率隊來台，當時也曾拜會時任總統馬英九等政府首長，就台美軍事合作等相關事項交換意見。

另外，美國國防部宣佈對台軍售新合約，指洛歇馬田（Lockheed Martin）公司獲得1.38億的修改合約，為台灣F-16戰機提供改良型AGM-88中程空對地反輻射導彈。

據悉，「AGM-88」的雷達軟體系統獲得修改，數據系統也有所更新，配備更為先進的敵我識別系統，改良版AGM-88導彈將裝備台灣F-16機隊。相關工作將在德州沃斯堡及台灣進行，預計在2022年9月30日完成。

資料顯示，「AGM-88」被設計用於打擊敵方防空系統，可針對各項無線電訊號來源進行攻擊，包括雷達、通訊設備及電磁干擾裝置等。

美國前副國家安全顧問、「中國通」博明（Matt Pottinger），近日在胡佛研究所一場關於「中國有多危險」的研討會中表示，台灣必須對中國可能的侵犯展現出「抵抗的意志」（the will to resist），為自己的防衞做更多事情，像是應該擴大兵役的規模，這樣對手才會理解，每一個人都有能力作戰，也有打仗的意志，而在這點上台灣還有許多需要做的事。

多年來，美國要求台灣加強自我防衞能力，將國防開支提高到GDP的3%，但台灣一直不能達到這個目標，2020年台灣的國防開支為GDP的2.3%，已創下歷年來新高。

台灣《自由時報》

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