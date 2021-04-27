2005年起多次被判故意殺人罪罪成，先後遭判死緩及終身監禁的河南男子吳春紅去年獲判無罪釋放。坐了15年冤獄後，吳要求政府賠償約1,872萬元人民幣（下同，約2,240萬港元），昨日中國最高法院作出最後裁決，決定判賠314萬元（約376萬港元）。

曾被判毒死兒童囚終身

吳春紅今年51歲，他2004年被指毒害河南民權縣兩名兒童，其中一人死亡，吳被指是因瑣事「報復投毒」，2005年至2007年間，他的案件被商丘市中級法院三次判決故意殺人罪成，處以死緩，但都被河南高級法院以「事實不清」為由，發還重審，之後商丘市中級法院再以故意殺人罪成，判處吳終身監禁。吳春紅提出上訴，河南高院予以駁回，維持原判。

到了2018年，即吳春紅已身陷囹圄13年後，最高法院指吳春紅案證據不確實、不充份，要求河南高院重審。

去年4月1日，河南高院撤銷之前作出的裁決，吳春紅獲宣判無罪，當庭釋放，吳春紅就這樣坐了超過15年的冤獄。

獲釋後，吳春紅向河南高院申請國家賠償約1,872萬元，河南高院則決定賠償約262萬元（約314萬港元），其中精神損害撫慰金68萬元（約81.3萬港元）。吳提出賠償複議申請，昨日，吳春紅的律師李長青表示，中國最高法院決定對吳賠償314萬元，其中精神損害撫慰金從68萬元增加至120萬元（約144萬港元）。

據知，吳春紅出獄後身體不佳，他的女兒昨指對賠償結果感滿意。

澎湃新聞網