丈夫外遇都有藥醫？內地自媒體「小聲比比」上周六（24日）發表一篇題為「給老公飯裏下陽痿藥？小說都不敢這麼編」的文章，聲稱在微博上發現有女網民為防止丈夫出軌，竟然網購一種名為「己烯雌酚」的藥物，偷偷放入丈夫的飲食中，令對方服用後「連正常生理反應都消失了，只能乖乖回家」。內媒其後就引述藥劑師指出，長期服用這種藥物，會影響心血管及肝臟健康，且有很高的致癌風險。

文章聲稱有女網民為防止丈夫出軌，購買「己烯雌酚」加入丈夫飲食的細節，並且附上部份女性買家的留言截圖，聲稱「丈夫吃了後效果很好」、「是第二周見效，老公現在基本在家很乖」，甚至有人表示「用完後他（丈夫）就有性功能障礙，他自己還說怎麼了呢？但為了家庭沒辦法，別怪我，繼續給他使用」。

內媒記者其後在電子商業平台上搜尋「己烯雌酚」，發現的確有網店出售，但並未提及「治出軌」等資料。至周日（25日），記者發現大部份網店已將這款藥物下架，但仍有個別商店繼續出售，其中一間獸藥店指這款藥物「可給牛羊等使用」、「太多人買了，一個月至少100人」；另一間則稱「還是可以買，你（顧客）可以假裝買其他商品，實際給你發這個（己烯雌酚）」，又指這種藥服用約15天就見效，不過仍要視乎個人體質，而停藥21天後就能恢復正常。

湖南省第二人民醫院藥學部藥劑師羅沫表示，己烯雌酚是一種合成類的雌激素，主要用於因為病變所導致的雌激素不足和月經周期的調節，「現在由於合成雌激素副作用比較大，其實很少使用了，在逐步淘汰，現在提倡的是使用天然的雌激素。」如果男性服用的話會影響性功能、精力和體力，長期服用會影響心血管及肝臟的健康，且有很高的致癌風險，會引起生殖器的癌症，並提醒婦女若在懷孕期間誤服該藥，會影響胎兒發育。

北京市京師律師事務所姚志鬥律師則表示，如果妻子將該藥給丈夫服用而造成對方身體損傷，受害者有權向生產廠家及銷售平台要求承擔侵權賠償責任；至於為甚麼不涉及妻子，「是因為夫妻共同財產的存在，賠也是用自己的錢，所以只有當丈夫身體受損嚴重時，才會涉及妻子的刑事責任」。

新浪微博／《瀟湘晨報》

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