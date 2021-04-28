台灣COVID-19「華航群組」持續擴大，七日已有12宗感染個案，台感染專家指這已是「機師群聚感染事件」。昨公佈新增其中兩宗確診個案為前日驗出血清具抗體的華航機師家人，其中一人為10歲男童，其同校兄長亦驗到血清抗體陽性。當局擔心疫情傳入學園，他們就讀的學校需立即停課，全校193人需檢疫。

7日12人感染

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，昨日新增三宗本土確診個案及三宗境外輸入個案，其中兩宗本土確診個案是前日公佈血清抗體呈陽性的華航機師家人，一人為10歲男童，另一人為40歲女子。前日當局發現三名機師經擴大採檢發現抗體陽性，意味之前曾染疫，感染專家直言「這已是機師群聚感染事件」，建議華航空中服務員、外判人員也應檢驗抗體。

該名10歲確診男童的哥哥血清抗體亦呈陽性，他們一同就讀的林口康橋國際學校需即日起停課一周，全校193人需檢疫。他們的妹妹就讀桃園錦興國小，檢驗結果同樣抗體呈陽性。

最先在澳洲發現確診的印尼籍機師本月16日曾去過台北清真寺，包括國立台灣大學有12人、台科大65人都在同日與該名確診機師參加清真寺同場活動，指揮中心昨公佈三宗境外輸入個案中，有兩宗是印尼外籍生，但他們均未進入校園上課。有傳其中一人為國立台灣大學學生，台大昨僅表示，「以官方公告為準」。

台灣蘋果新聞網/中央社