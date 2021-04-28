歐美對台灣的支持與日俱增，世界衞生大會（WHA）下月24日線上舉行，美國國會議員和參眾兩院外交委員會主席前日在Twitter發文支持台灣參與WHA，稱台灣抗疫效果優秀，並標註「讓台灣幫忙（Let Taiwan Help）」。大陸國台辦反駁「任何有關中國台灣地區參與國際組織，包括世衞組織活動，都必須按照一個中國原則處理。」

促北京停止施壓

這Twitter活動由參眾兩院外交委員會亞太小組的主席與首席議員馬基（Edward Markey）等四人共同發起。馬基在影片表示，台灣抗疫成功，凸顯台灣無法參與國際組織的不公義，若大陸停止施壓，台灣就能為世界做出更多貢獻，終止疫情大流行。

兩院外交委員會主席和跨黨派國會議員熱烈響應。眾議院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）表示，北京試圖孤立台灣參與國際組織，是錯誤且危險的，「如果台灣被遺落，我們將受苦」。超過110位美國議員、至少25國的外國國會議員均在Twitter表態。歐盟歐洲對外事務部發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）本月24日曾表示，歐盟也呼籲對台採取切實可行的方案，讓台灣參與世衞等國際組織。

大陸國台辦發言人馬曉光昨日表示，台灣是中國的一部份，任何有關中國台灣地區參與國際組織，包括世衞組織活動，都必須按照一個中國原則處理。

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