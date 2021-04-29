台海兩岸遭受旱情困擾，近日有望紓緩。台灣昨晚（28日）至今天有鋒面通過，可望為全台帶來282萬噸水量，即約台中市2天用水。大陸方面，雲南、廣東、福建等地也有旱情，部份地區降雨較正常少五成，國家氣候中心指出，今年降雨集中期較正常晚20天，加上拉尼娜現象影響，預計今年總體降雨強度弱於常年。

台灣3月至今遭受逾半世紀以來最嚴重旱災，中南部情況尤為惡劣。全台21個水庫，有11個在4月21日時存水率不足兩成。不過，隨着昨晚有鋒面通過台灣，旱情終得紓緩。

台灣中央氣象局已針對北北基、桃竹苗7縣市發大雨特報，苗栗以北至基隆地區有局部大雨發生的機率。水利署亦趁機在多個水庫實施人工增雨措施。

據《中央社》報道，全台各地都有雨，經濟部官員表示，這波降雨可望為全台帶來282萬噸水量，約台中市2天用水。

氣象達人彭啟明指出，苗栗以北累積最多降雨已經到60毫米，台中、南投、彰化、雲林到嘉義，也有20至40毫米，「可以說是四月的最大一場降雨」。

中央氣象局預報員葉致均指出，這波水氣來去很快，今天下午起雨勢慢慢趨緩，今晚至明天剩下花東及南部有零星短暫雨。

大陸方面，南方地區如兩廣、雲南、福建等地也遭遇重旱，影響農耕，部份地區要實行制水。國家氣候中心昨日表示，截至周一（26日），廣東東部和福建南部仍然重旱，其中沿海部份地區特旱，而本月以來，上述降雨較常年同期偏少五成以上。

國家氣候中心表示，今年華南降雨集中期於周一開始，較正常晚了20天，是2000年以來第三晚年。

國家氣候中心指，今年受拉尼娜事件的影響，預計降雨總體強度弱於常年，且降雨的時空分佈差異較大。預料5月上中旬，華南西部降雨較常年同期偏多，降雨強度強，華南中東部降雨仍較常年同期偏少。

台灣《蘋果新聞網》／北京新浪網

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