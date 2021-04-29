英國《金融時報》早前報道，中國總人口自1950年代末「大躍進」運動造成飢荒以來首次下降，總數不到14億，同時北京當局遲遲未公開人口普查結果，引發外界揣測背後原因。直至周四（29日），國家統計局終於發表聲明，稱2020年的中國人口繼續保持增長，強調具體數據將在第七次全國人口普查公報中發佈；另外官媒《人民日報》亦指出，要從國家戰略的高度建立人口、社會、經濟政策相互銜接協同的政策體系，以應對人口老齡化的問題。

早前有消息人士稱，中國的第七次全國人口普查數據預計會在5月中上旬公佈；內媒《第一財經》記者於周四（29日）上午向國家統計局求證有關說法，相關工作人員僅表示「現在還沒有特別具體的時間表，因為有些數據量比較大，還在處理過程中。在結果發佈之前，我們應當會有公告，再耐心等一等吧。」其後國家統計局發表聲明，稱根據了解，2020年的中國人口繼續保持增長，「具體數據將在第七次全國人口普查公報中發佈」。

內地網民均質疑當局的回應，有留言表示「當你的孩子一直不肯告訴你期末成績的時候，實際上他已經告訴你了」、「負增長也是增長」、「不好編了，在思考怎麼修改」、「其實如果真的數據不好，公佈出來給大家點危機感反而會是好事」。

另外，官媒《人民日報》周四引述中國人民大學勞動人事學院教授趙忠一篇題為「從國家戰略高度應對人口老齡化（新論）」的文章，稱要從國家戰略的高度建立人口、社會、經濟政策相互銜接協同的政策體系，以應對人口老齡化的問題。

文章續稱：「人口結構是慢變量，其趨勢不會很快改變，人口老齡化是較長一段時期內中國的基本國情。在人口老齡化的背景下，青壯年人口佔比將逐步減少，老年人口佔比將逐步增加，這是制定社會經濟政策需要考慮的重要因素。隨着老年人口比例的不斷上升，老年群體在消費市場上的地位越來越重要，這也會為『銀髮經濟』帶來巨大潛力。」並強調要充分開發老齡人力資源，一方面推行彈性退休制度，鼓勵老齡人口延遲退休，另一方面倡導終身學習理念，建立終身學習制度。

國家統計局網頁／第一財經／《人民日報》

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