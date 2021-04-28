中國遲遲未公開最新人口普查結果，英國《金融時報》引述數名消息人士報道，普查結果顯示中國總人口不到14億，是近60年以來，中國人口首次下降。報道指，因當局認為人口數字非常敏感，要先在各部門達成共識後才能公佈。北京獨立學者分析，人口下降對中國社會、經濟，甚至基本國策都必定帶來嚴重衝擊，或意味過去40多年來那種勞動密集的發展優勢正式告終。

去年12月進行的全國人口普查，原預計本月上旬發佈，但統計局月中才表示會力爭早日公佈結果。《金融時報》前晚報道指，從消息人士得知，最新中國人口普查結果顯示全國總人口不到14億人，是自1950年代末大躍進造成饑荒以來，人口首次下降，將對中國的經濟發展、消費力、養老問題等構成重大影響。根據官媒報道，2019年中國人口超過14億。

「中國與全球化智庫」研究員黃文正指，這次人口普查結果對中國人如何看待國家以及政府各部門工作有很大衝擊，官方必須謹慎處理，「中國的人口危機速度和規模比想像中更大更快，這可能會對中國造成災難性影響。」中國也曾嘗試扭轉總人口減少的趨勢，2015年中國放鬆計劃生育政策，全面放寬二孩。官方資料顯示，2016年中國新生兒人數出現增長，但之後連續三年下滑。

「苦力主義」優勢告終

北京獨立學者吳強向本報表示，「中國發展模式」一直倚賴「苦力主義」，簡單而言就是「賤賣勞動力」，人口下降代表這種發展模式正式告終。吳強認為，城市人口不願意生育，主要因為生活成本高、福利水平卻十分低；農村流往城市的人口，則由於戶籍以及工作不穩定等問題，更難有生育意願。即使城市中的中產階層，也面對城市生活壓力，更遑論要花時間、精力去養育下一代。北京市衞健委公佈統計數據，指去年北京戶籍人口出生數為10.03萬人，創下10年來新低，數字比前年減少了3.23萬人，下降幅度為約24%。

《金融時報》/《蘋果》記者