美國政府周二宣佈，今年秋季將放寬對中國等國家的國際學生入境限制。新措施為流失國際學生的美國大學帶來及時雨。美國前總統特朗普曾下令，禁止與中國軍方有關的學生或學者持留學生或訪問學者簽證進入美國，令近年中國學生赴美留學的意欲大減，改為到英澳讀書。

受疫情影響，美國原本要求入境者在進入美國前14日不得在中國、南非、伊朗及大部份歐洲國家停留，只有美國公民及相關人士可獲豁免。在新規定下，今年8月1日或之後開學的學生，最早可在開學前30日進入美國。所有入境者須提供病毒檢測陰性結果證明。

美國商務部數據顯示，每年有逾百萬國際學生留學美國，2018年為美國經濟貢獻450億美元（3,510億港元）。外國留學生中，中國留學生最多，佔整體逾三分一。據International Education Exchange統計，在2019至2020學年，共有37.2萬中國學生入讀美國大學。

英超美成中國學生首選

在近年中美競爭框架下，中國學生越來越難到美國留學。去年4月至9月，美國向中國學生簽發808張F-1學生簽證，相較去年同期的90,410張，大降99%。此外，多名美國高校學者也因未上報與中國的合作或聯繫而被調查。根據《2020中國留學白皮書》，42%受訪學生表示首選英國留學，37%人選美國， 這是英國首次超越美國成為中國留學生的首選。美國國務院/BBC