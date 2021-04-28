台灣新黨青年軍王炳忠等五人被控與大陸留學生周泓旭在台發展組織，涉嫌違反《國安法》被起訴。台北地方法院合議庭昨日一審宣判，裁定五人全部無罪。法官認為，王炳忠、周泓旭等人之間往來只是「交友日常」，他們整理的名冊也只是「友好支持者」，難以認定他們發展組織，對台灣安全也無危險，因此判無罪。台北地檢署不服一審判決，表示要提出上訴。

王炳忠與其父王進步，以及新黨青年軍侯漢廷、林明正等人，被控自2015年起，接受大陸國台辦資助約500萬元，與陸生共諜周泓旭一同成立「新中華兒女學會」及「星火秘密小組」，以創辦燎原新聞網等方式，在台發展組織，涉嫌違反《國安法》被起訴。

地檢署擬上訴

台北地院開庭期間，台北市議員侯漢廷在庭上否認犯罪，還說他的理念是兩岸終極統一，但不代表支持共產黨政權；王炳忠則表示，他們根本無涉諜報，更無機密可言，從頭到尾就是遭檢方極盡羅織，扭曲正當兩岸交流，踐踏人民思想和結社自由。

此外，周泓旭被控吸收外交人士未遂，最高法院之前判決周泓旭有期徒刑1年2月定讞，扣除羈押天數後，周泓旭已執行完畢。昨日判決後，王炳忠表示不意外，因他就是主張「統一追求理念，何罪之有？」他又希望法院能解除出境限制；台北地檢署表示，將待收到判決書後提出上訴。

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