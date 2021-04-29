陝西公安機關上周二（20日）召開視像會議，就「護衞秦嶺祖脈」專項行動再部署，引來部份媒體報道，認為官方如此高調重視，因事涉中共總書記習近平家族「龍脈」。不過，翻查資料，早於習近平上台（2012年）前的2007年，陝西已通過全國首項保護山脈法例——《陝西省秦嶺生態環境保護條例》。秦嶺因其地理位置、生物多樣性等，一直被視為中國文化及歷史發展的「祖脈」。

據報道，「護衞秦嶺祖脈」專項行動推進會要求陝西全省公安機關，認識秦嶺的生態環保重要性和緊迫性，全面調查及防止各種涉及環境資源的罪案。

自4月1日專項行動開展以來，截至同月14日，已巡護自然保護地、野生動物活動區域325處，清理野生動物馴養繁殖、加工經營場所32處，排查消除森林火災隱患228處，辦理涉森林資源和生態環境犯罪刑事案件23宗，拘捕16人。

之後，有部份海外媒體分析，指陝西當局大動作保護秦嶺，與「秦嶺違建別墅」案、習近平去年4月訪問陝西首站即到秦嶺自然保護區一脈相承，因事關習近平的家族龍脈。

無異，內地官方對秦嶺的生態、環境保護的重視程度很高。早於2007年，陝西人大常務委員會已通過《陝西省秦嶺生態環境保護條例》，從建立聯合執法機制、明確開發區的範圍與限制、禁止非法捕獵、禁止非法勘探開發及嚴格控制房地產發展等，全面保護秦嶺的景觀與環境。是中國首次為一座山脈保護立法。

秦嶺得到異常重視與保護，也確實與其龍脈身份有關。早於先秦典籍《周易》便將秦嶺一帶視為華夏龍脈。

秦嶺一名，坊間一直流行說是首見於西漢司馬遷的《史記》：「秦嶺，天下之大阻」。不過，據《中國青年報》今年1月，訪問專研秦嶺文化的陝西文史館研究員高從宜則否定此說。高從宜指，翻查《史記》從未見秦嶺二字，而古代稱秦嶺為「南山」、「中南」、「終南」等，有可查的「秦嶺」最早記載，則是東漢班固的《兩都賦》。

廣義的秦嶺，西自崑崙，橫貫陝南，延及大別山，東止張八嶺，長約1,600多公里。早於115萬年前，藍田人、半坡人、鄖西人和仰韶人等已在秦嶺生活。著名考古學家蘇秉琦即指，秦嶺為中華文明起源的最主要區域。而秦嶺亦見證了周、秦、漢、唐等13個王朝興衰。

由於秦嶺位處長江和黃河的分水嶺，又與淮河組成中國南北地理分割線。平均海拔在2,000米的秦嶺橫臥在中國中部，對高空環流造成了影響，令南北兩地氣候、溫度和降雨截然不同，令兩地民眾的體型與飲食風俗也迥異。

秦嶺本身也是一個生態寶庫，據統計，秦嶺有3,839種植物，其中中藥材1,119種。紅豆杉和獨葉草等4種國家一級保護植物、以及連香樹、太白紅杉、大果青扦、水曲柳、香果樹、秦嶺冷杉等13種二級保護植物遍及秦嶺。

動物資源方面，秦嶺有哺乳動物87種、鳥類338種，包括大熊貓、金絲猴、羚牛、朱鹮、豹、林麝等8種一級保護動物，金貓、青鼬、鬣羚、斑羚、紅腹角雉等65種二級保護動物，而大熊貓、金絲猴、羚牛、朱鹮被併稱為「秦嶺四寶」。為了保護動植物，秦嶺成立了太白山和佛坪兩個國家級自然保護區。在園區內，大熊貓的野生種群數量由273隻增長到345隻，朱鹮從7隻發展到3,000餘隻。

由於上述的地理、文化、生態等原因，令秦嶺被視為中國的祖脈，具有特殊的歷史與科學價值。

秦嶺違建案指2000年前後，於秦嶺自然保護區違法興建多棟豪華私人別墅，涉及面積達1.6萬公頃。習近平2014年至2018年先後作6次重要批示要求整頓，但遭陝西官場抵抗，未有處理。最終，引發中央全力追查，陝西前省委書記趙正永、陝西前省委秘書錢引安等多名高官落馬受查。逾1,100棟違建別墅被拆回復綠色環境。

由於習近平祖籍陝西，又在延安待了7年，加上徹查秦嶺違建案及去年親訪秦嶺，外界一直有習近平視秦嶺為其龍脈一說。

資深時事評論員劉銳紹指出，不覺得秦嶺特別受中共當局關注，坊間流行涉及風水的說法亦不足信，而當年秦嶺違建案破壞的環境又相當大，所以現在大規模執法保護也不意外。

他說，要留意的是明年將會召開二十大，各地有類似的專項行動或對官員的查處，不足為奇，「秦嶺違建案習近平6次要求處理，但無人理會，反映對政法系統中層的施政力度有多少？」現時通過整治中層，除可體現管治力度外，也可達到架空或警告其他高層效果，令他們更加效忠，方便二十大時的頂層人事處理。

此外，星島《中國觀察》寫道，「秦嶺山脈是中國地理南北分界綫，主體位於陝西省中南部，素有『國家中央公園』和『陝西綠肺』之稱，大秦帝國、漢唐盛世，都在秦嶺腳下上演，被視為紫氣凝聚的福地，獲歷代帝王尊為『龍脈』。然而在秦嶺北麓，從2003年開始大規模違建豪華別墅，屢禁不止，令這條『龍脈』千瘡百孔，銅臭橫流......對於陝西而言，護衞『龍脈」就是最大的政治，省委書記劉國中已經將之上升到『兩個維護』的政治高度。」

中新網／新華網／鳳凰網

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